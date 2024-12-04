На дорогах в Литве появится еще больше видеокамер – за нарушение ждет штраф и лишение прав

Чтобы повысить безопасность транспорта на ж/д переездах, в июне этого года начал работать центр наблюдения за ж/д переездами. Всего в одном центре будут наблюдать за 90 переездами.

„В Литве больше 500 ж/д переездов. За ним постоянно присматривают, их ремонтируют, модернизируют и реконструируют. На 46 переездах с наиболее интенсивным движением уже сейчас установлены видеокамеры“, – сказал Жалимас.

По словам гендиректора LTG Infra Витиса Жалимаса, после обновления переездов движение станет безопаснее – на переездах с интенсивным движением установят видеокамеры, а о зафиксированных нарушениях ПДД будут оперативно информировать полицию. Каждый день в среднем регистрируют по три случая нарушения ПДД на ж/д переездах. За них водителям грозит штраф в размере 360-560 евро и лишение прав на 2-6 месяцев.

С начала работы центра уже зафиксировано 350 нарушений ПДД, все их передали полиции. С других контролируемых ж/д переездов за три месяца пришла информация о 200 нарушениях ПДД – все записи также переданы полиции.

„В центре наблюдения установлена интеллектуальная система наблюдения и анализа, которая стоила 260 000 евро. Она распознает движущиеся объекты – людей и транспортные средства. Кроме того, система может фиксировать объекты площадью больше 1 м в высоту и ширину, который останавливается в опасной зоне переезда больше чем на 10 секунд. В таких случаях система посылает сигнал тревоги оператору и фото объекта“, – сказал Жалимас.