На что при проверке рабочих автомобилей будет обращать внимание ГНИ: когда заливали горючее и ездили ли к морю

Недавно ГНИ сообщила об ужесточении порядка использования рабочего транспорта и взимание налога за его использование в личных целях. Сообщается, что отныне использование рабочего автомобиля для поездки на работу и с работы будут трактоваться как использование транспорта в личных целях, за это придется платить налоги.
Чтобы выяснить, правильно ли работники декларируют свои доходы и платят налоги, ГНИ продолжит проверки. Об этом рассказала представитель ГНИ Кристина Якштене.
По ее словам, обычно ГНИ о необходимости заплатить налоги информирует компании, которые покупают роскошные автомобили, проверяют, декларировали ли они полученные натурой доходы, если нет – анализирует данные и осуществляет контроль. Кроме того, анализируются все факты о налогоплательщике, публичную информацию в СМИ, данные о неуплате налогов и т.д.
"Большую ценность имеют и сообщения жителей о возможных нарушениях", – подчеркнула представитель ГНИ.
ГНИ при проверке нарушений, по словам Якштене, анализирует не только первичные санные учена, предоставленные компанией, но и определенные обстоятельства, которые могут доказать, что рабочий автомобиль использовался в личных целях.
"Например, у работника, который им пользуется, нет личного автомобиля; у компании нет объективных доказательств того, что все горючее было использовано для выполнения работы (нет накладных по поездкам, не ведется учет горючего) или в накладных на поездку фиксируются ненастоящие данные.
Горючее в машину заливают не в рабочее время: после работы, во время отпуска, на больничном, в выходные и в праздники, а автомобиль в выходные дни въезжает/выезжает в курортные зоны, в зоны развлечений и отдыха; у компании нет места для стоянки автомобилей; автомобили стоят у домов работников; Не контролируется использование автомобилей в нерабочее время и т.д.", – перечисляла Якштене.
По данным ГНИ, работником натурой выплачивают около 31% всех доходов, но ситуация в этой сфере улучшается.