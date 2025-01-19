"На четвертой попытке достиг полного дзена". Эмигранты рассказали, как сдают на права в Литве

„Процедуры обмена прав [без экзамена] в Литве нет, надо сдавать всё заново. Но плюс в том, что сохраняется стаж“, — объясняет Ольга. При этом есть важный нюанс: если права просрочены хотя бы на день, то придется заново идти в автошколу. После нее эмигранты получают права новичка с ограничением скоростного режима.

Ольга — эмигрантка из России. Она одна из немногих, кому удалось сдать и теорию, и практику с первого раза. На момент экзамена ее водительский стаж составлял 18 лет.

До 1 января 2026 года будет действовать переходный период , когда теорию можно сдавать по-русски, а на практику приходить с переводчиком. Портал RuDelfi поговорил с теми, кто уже прошел этот „квест“, об отличиях, трудностях и лайфхаках литовского экзамена по вождению. А еще — собрал полезные ссылки для тех, кто планирует сдавать на права в Литве.

„Эти ютуб-видео суперполезные. Потому что все маршруты, по которым ездит Regitra, плюс-минус известны, ошибки по статистике почти у всех одинаковые. А на видео инструктор всё комментирует: здесь надо делать так, здесь ловят на этом“.

К теоретическому экзамену готовилась с помощью тренажеров в интернете, перед практикой специально не занималась. „Но я читала в группе в Facebook, на чем подлавливают“, — делится Ольга. По ее словам, в соцсетях люди выкладывают ссылки на видео, которые записывают, когда берут уроки перед экзаменом.

Перед записью на теоретический экзамен необходимо пройти курсы оказания первой помощи и получить медицинскую справку, рассказывает Ольга. По ее словам, всё это она сделала достаточно быстро.

Поездка на экзамене у Ольги длилась около получаса. „В конце мне инспектор сказал: „Вообще-то вы сдали“. И удивился“. После этого Ольга оплатила срочную печать и через час получила новые права. Российские права у нее при этом забрали — так предусмотрено процедурой.

Еще один момент: нельзя ехать слишком медленно — это считается нарушением: создаешь помехи на дороге. То же самое с оборотами для тех, кто сдает на механике: нельзя отклоняться от нормы ни в одну, ни в другую сторону.

„У меня спросили, как проверить уровень масла — я ответила. Но оказалось, что надо прямо залезть под капот и показать, где это масло и как это делается. То есть просто выучить ответы не получится“.

Из непривычных моментов на экзамене Ольга отмечает подробные вопросы по устройству машины. Их задают перед тем как отправиться на маршрут.

Так, на одном из экзаменов он превысил скорость. „Наверное, это волнение. В обычной ситуации заметил бы знак. Зато на четвертой попытке я уже был абсолютно спокоен и достиг полного дзена. И когда я этого дзена достиг, то отъездил прекрасно“.

Денис уточняет, что, по литовским правилам, ошибки делятся на критические и некритические. Критических ошибок нельзя допустить ни одной.

„Почему четыре раза? Могу точно сказать, что меня никто не валил. Инструкторы были вежливыми и абсолютно корректными. Это были мои ошибки“.

По словам белоруса, он начал готовиться зимой 2024 года, а летом получил права. Теорию сдал со второй попытки, практику — с четвертой. Перед практическим экзаменом брал несколько уроков, чтобы понять особенности и почувствовать себя увереннее.

Эмигрант из Беларуси Денис за рулем 10 лет. В 2024 году срок действия его прав истекал, и надо было сдавать экзамен.

„На самом деле мне больше понравилось сдавать в Литве“, — признается Денис. Из плюсов он отмечает то, что на экзамене были новые машины, и они были одинаковые: не пришлось каждый раз привыкать. Еще одно преимущество — во время поездки в машину не садятся другие экзаменуемые, только ты и инспектор. А после критических ошибок экзамен не прерывается, можно завершить маршрут — и это, по мнению Дениса, тоже плюс.

Кстати, здесь нет разделения практического экзамена на „площадку“ и „город“, отмечает Денис. Все приемы, которые в Беларуси сдают на площадке, надо выполнить в реальных условиях.

Еще нюансы: в Литве, когда въезжаешь на кольцо, не надо подавать сигнал поворотниками — их используют только при съезде. А диагональную парковку необходимо выполнять в движении, не останавливаясь.

Денис отмечает, что в Литве есть отличия в правилах по сравнению с Беларусью. Например, в Беларуси когда даешь задний ход, то надо включить аварийку. А в Литве надо включать задний свет.

По данным Regitra среднее время ожидания практического экзамена в 2023 году составляло 23 дня, в 2024-м — 21 день. Одна из причин формирования очередей — значительное число пересдач. В 2023 году 72% кандидатов прошли практический тест с первого, второго или третьего раза. Остальные 28% курсантов сдавали экзамен в среднем шесть раз.

А главный минус, говорит Денис, это процесс регистрации. Трудность в том, что в Вильнюсе большие очереди. „Нужно каждый раз ловить окошко, и это сложно. Я занимался тем, что раз в полчаса заходил на сайт Regitra и обновлял, обновлял, обновлял. И это, конечно, раздражает“.

„Я считаю, что это честно, потому что ты оплатил экзамен. Фактически ты получаешь дополнительное занятие с сотрудником Regitra абсолютно легально. Это классно, это опыт, это помогает тебе сдать“.

„В Беларуси свои особенности. У нас, например, есть такое нарушение, как уход с маршрута. То есть если ты не там свернул, где тебе сказали, то ты не сдал. В Литве такого правила нет. Но есть правило вертеть головой во все стороны“.

Теорию белоруска сдала легко, а перед практикой тренировалась с инструктором, „чтобы научиться сдавать экзамен“. Хотя водит машину уже 8 лет.

Белоруска Ольга Паук сдала экзамен в начале января. Как беженка, она имеет постоянный вид на жительство в Литве, поэтому по закону должна поменять права. Чтобы это сделать, ей понадобилось около полугода. Ольга, как и Денис, жалуется на длинные очереди: если не сдаешь с первого раза, то пересдачи приходится ждать около месяца. О возможности „вылавливать даты“ в личном кабинете Regitra она узнала не сразу.

В итоге практику белоруска сдала с пятой попытки — и на литовском языке. Так получилось из-за того, что окошки на экзамен были день в день и не осталось времени искать переводчика. По словам Ольги, по-литовски она достаточно хорошо понимает, но не очень хорошо говорит. Государственный экзамен на уровень А2 уже сдала.

Очень обидный момент был на первом экзамене, вспоминает Ольга. По условиям ей нужно было припарковаться на определенном расстоянии от стоящей машины, но девушка встала дальше. Оказалось, что можно было двигаться, пока не поставишь свой автомобиль так, как требуется.

„Один раз я действительно не сдала из-за этого. Я даже не знала, что это может быть проблемой“. Ольга „плохо покрутила головой“ перед заброшенным железнодорожным переездом, и это оказалось критической ошибкой.

Ольга объясняет, что надо выразительно поворачивать голову, чтобы экзаменатор понял, что ты смотришь на знаки, следишь за дорожной обстановкой. По ее словам, это один из главных „лайфхаков“.

У эмигрантки из России Елены прав раньше не было, она училась в одной из автошкол Вильнюса с нуля. Весь процесс, от первого занятия до успешной сдачи экзамена, занял у нее полтора года. Испытания дались непросто: теория с третьей попытки, практика — только с 15-й. Сказались отсутствие опыта и сильный стресс.

„Оказывается, он меня спрашивал о том, как проверить давление в шинах. Естественно, я это знаю, но я не смогла разобраться, что это за вопрос. Но что касается самого вождения, то там никаких проблем. Потому что это очень ограниченный набор лексики: налево, направо, развернитесь, остановитесь. Никто не будет философские беседы вести“.

„Я к этому в целом морально была готова. Ну и слова я какие-то знаю“. Однако Ольга не смогла ответить на один из вопросов по устройству машины.

Первый практический экзамен, по словам Елены, прошел „эпично“. Оказалось, что экзаменационная машина была совсем другой конструкции, чем учебная, и девушка не смогла справиться с ручным тормозом. Поэтому при выборе автошколы надо обязательно спрашивать, похожи ли их машины на регитровские, советует Елена.

Главный „лайфхак“ по теории Елена получила от таксиста по дороге в Regitra: „Он мне сказал: ты ни за что на свете не проверяй. Потому что когда проверяешь, то начинаешь исправлять и делаешь неправильно. Надо по интуиции, по наитию. И я в тот раз не перепроверяла и сдала“.

Елена обращает внимание, что после теории дается год, чтобы сдать практику. Это важно учитывать и планировать свое время. Ей пришлось пересдавать теорию заново, потому что после первой успешной сдачи она не сразу пошла на вождение , а сделала паузу, в итоге не уложилась в срок.

„А вы знаете, для меня каждая пересдача была как будто сеанс у психолога, — неожиданно признается Елена. — Потому что каждый раз узнаешь о себе что-то новое. Например, один раз во время парковки я чуть-чуть колесом залезла на линию. И думаю: может быть, никто не заметит. Но инспектор заметил. Это ведь такой экзамен, где надо сделать всё идеально, чтобы сдать. А в моем характере чуть-чуть недоделать, понадеяться, что и так хорошо“.

„Самой трудной для меня была „горка плача“, — вспоминает девушка. — Это участок дороги на выезде из Вильнюса в сторону Каунаса, где новички часто глохнут (Елена сдавала на механике). „Я тоже глохла. И когда глохнешь, то очень страшно. И потом очень трудно не переживая просто продолжить путь“.

Группа в Telegram , где можно задать любые вопросы и найти себе инструктора для тренировки перед практикой

„Ты же понимаешь, что это не получается, потому что просто не везёт. И в какой-то момент обязательно получится“. Именно вера, что всё получится, не давала отчаяться и бросить попытки, говорит Елена. В итоге девушка сдала практический экзамен в Утене — там меньше очереди и не такое активное движение, как в Вильнюсе.

Главный урок, который Елена вынесла из своего опыта — нужно быть активным и самому искать информацию. Читать, как проходит экзамен, больше разговаривать с людьми, которые уже сдали, с преподавателями. Если надо — менять инструктора, искать „своего“. И не бояться, верить в себя.

Изменения полностью поменяли учебное расписание Анны: она планировала спокойно изучать теорию еще месяц, вместо этого надо было срочно сдавать экзамен (изначально заявлялось , что русский язык запретят с 1 января 2025 года — Delfi). „Нервничала, конечно, думала, хоть бы сдать. Я не успевала даже теорию в автошколе закончить — оставалось еще два занятия“.

„Я начала учиться 14 ноября. Когда вышло это постановление, я поняла: это мой последний шанс сдать по-русски. В тот же день я записалась на 18 декабря на сдачу теории“, — рассказывает Анна. Она считает, что сдавать теорию на английском языке ей было бы сложно, несмотря на уровень В1.

Белоруска Анна (имя изменено) сейчас занимается в автошколе. Начало ее учебы совпало с новостью об отмене русского языка на экзаменах.

Курс первой помощи не входил в программу обучения, но учащимся объяснили, как к нему подготовиться, дали нужные ссылки. „Надо зарегистрироваться на специальном сайте и купить этот курс. Там читаешь, смотришь видео, картинки. Потом сдаешь тест онлайн. После этого остаётся практика. Я приехала, „реанимировала“ манекен — и всё“, — объясняет Анна.

Также удобно, что автошкола дает информацию, где и как пройти медосмотр. В школе Анны был договор с медицинской клиникой, и для учеников была скидка.

Сейчас, после успешной сдачи теории, Анна готовится к практике. Она отмечает, что в литовских автошколах нет строгих сроков, темп обучения учащиеся регулируют самостоятельно. Можно сначала прослушать лекции по ПДД, а затем брать уроки вождения. А можно это делать параллельно.

Анна интенсивно готовилась самостоятельно, покупала платные тесты на ketbilietai.lt. „Могу сказать, что они очень похожи на те вопросы, которые были потом на экзамене. Даже сложнее, как мне показалось“.

Заявление бывшего министра МВД Агне Билотайте вызвало у белоруски вопросы: „Это точно не поможет нам интегрироваться в литовское общество, зато поможет уменьшить количество эмигрантов в Литве“. Для настоящей интеграции, по мнению Анны, нужны специальные программы и доступные, качественные языковые курсы.

„Они говорили, что будет странно, если так сделают. Потому что много людей обучается на русском языке — например, чтобы работать водителем троллейбуса или фуры. И наоборот, нужно добавлять языки, чтобы был выбор“.

Анна вспоминает, что когда появились слухи об отмене русского языка на экзаменах по вождению, инструкторы в автошколе сначала в это не верили, а потом были удивлены решением правительства.

„Могу парировать как политэмигрантка: если нельзя по-русски, то разрешите нам по-украински, по-белорусски сдавать. Поддержите людей, которые выступают за демократические ценности, и языки, которые в той или иной степени притесняются“, — говорит Анна.

Все собеседники RuDelfi отмечают, что на неродном языке будет очень сложно сдавать теорию и отвечать на вопросы по устройству машины. Потому что это специальная, не повседневная лексика, сложный синтаксис, и фактически нужно брать отдельные уроки иностранного языка.

„Любой экзамен это стресс. И когда ты в стрессе, то есть большая вероятность, что ты что-то перепутаешь, забудешь, не так поймешь, даже зная хорошо язык“, — отмечает Денис.