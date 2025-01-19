"На четвертой попытке достиг полного дзена". Эмигранты рассказали, как сдают на права в Литве

До 1 января 2026 года будет действовать переходный период, когда теорию можно сдавать по-русски, а на практику приходить с переводчиком. Портал RuDelfi поговорил с теми, кто уже прошел этот „квест“, об отличиях, трудностях и лайфхаках литовского экзамена по вождению. А еще — собрал полезные ссылки для тех, кто планирует сдавать на права в Литве.
Готовилась к практике по видео на ютубе
Ольга — эмигрантка из России. Она одна из немногих, кому удалось сдать и теорию, и практику с первого раза. На момент экзамена ее водительский стаж составлял 18 лет.
„Процедуры обмена прав [без экзамена] в Литве нет, надо сдавать всё заново. Но плюс в том, что сохраняется стаж“, — объясняет Ольга. При этом есть важный нюанс: если права просрочены хотя бы на день, то придется заново идти в автошколу. После нее эмигранты получают права новичка с ограничением скоростного режима.
Перед записью на теоретический экзамен необходимо пройти курсы оказания первой помощи и получить медицинскую справку, рассказывает Ольга. По ее словам, всё это она сделала достаточно быстро.
К теоретическому экзамену готовилась с помощью тренажеров в интернете, перед практикой специально не занималась. „Но я читала в группе в Facebook, на чем подлавливают“, — делится Ольга. По ее словам, в соцсетях люди выкладывают ссылки на видео, которые записывают, когда берут уроки перед экзаменом.
„Эти ютуб-видео суперполезные. Потому что все маршруты, по которым ездит Regitra, плюс-минус известны, ошибки по статистике почти у всех одинаковые. А на видео инструктор всё комментирует: здесь надо делать так, здесь ловят на этом“.
Из непривычных моментов на экзамене Ольга отмечает подробные вопросы по устройству машины. Их задают перед тем как отправиться на маршрут.
„У меня спросили, как проверить уровень масла — я ответила. Но оказалось, что надо прямо залезть под капот и показать, где это масло и как это делается. То есть просто выучить ответы не получится“.
Еще один момент: нельзя ехать слишком медленно — это считается нарушением: создаешь помехи на дороге. То же самое с оборотами для тех, кто сдает на механике: нельзя отклоняться от нормы ни в одну, ни в другую сторону.
Поездка на экзамене у Ольги длилась около получаса. „В конце мне инспектор сказал: „Вообще-то вы сдали“. И удивился“. После этого Ольга оплатила срочную печать и через час получила новые права. Российские права у нее при этом забрали — так предусмотрено процедурой.
Главный минус — регистрация на экзамен
Эмигрант из Беларуси Денис за рулем 10 лет. В 2024 году срок действия его прав истекал, и надо было сдавать экзамен.
По словам белоруса, он начал готовиться зимой 2024 года, а летом получил права. Теорию сдал со второй попытки, практику — с четвертой. Перед практическим экзаменом брал несколько уроков, чтобы понять особенности и почувствовать себя увереннее.
„Почему четыре раза? Могу точно сказать, что меня никто не валил. Инструкторы были вежливыми и абсолютно корректными. Это были мои ошибки“.
Денис уточняет, что, по литовским правилам, ошибки делятся на критические и некритические. Критических ошибок нельзя допустить ни одной.
Так, на одном из экзаменов он превысил скорость. „Наверное, это волнение. В обычной ситуации заметил бы знак. Зато на четвертой попытке я уже был абсолютно спокоен и достиг полного дзена. И когда я этого дзена достиг, то отъездил прекрасно“.
Денис отмечает, что в Литве есть отличия в правилах по сравнению с Беларусью. Например, в Беларуси когда даешь задний ход, то надо включить аварийку. А в Литве надо включать задний свет.
Еще нюансы: в Литве, когда въезжаешь на кольцо, не надо подавать сигнал поворотниками — их используют только при съезде. А диагональную парковку необходимо выполнять в движении, не останавливаясь.
Кстати, здесь нет разделения практического экзамена на „площадку“ и „город“, отмечает Денис. Все приемы, которые в Беларуси сдают на площадке, надо выполнить в реальных условиях.
„На самом деле мне больше понравилось сдавать в Литве“, — признается Денис. Из плюсов он отмечает то, что на экзамене были новые машины, и они были одинаковые: не пришлось каждый раз привыкать. Еще одно преимущество — во время поездки в машину не садятся другие экзаменуемые, только ты и инспектор. А после критических ошибок экзамен не прерывается, можно завершить маршрут — и это, по мнению Дениса, тоже плюс.
„Я считаю, что это честно, потому что ты оплатил экзамен. Фактически ты получаешь дополнительное занятие с сотрудником Regitra абсолютно легально. Это классно, это опыт, это помогает тебе сдать“.
А главный минус, говорит Денис, это процесс регистрации. Трудность в том, что в Вильнюсе большие очереди. „Нужно каждый раз ловить окошко, и это сложно. Я занимался тем, что раз в полчаса заходил на сайт Regitra и обновлял, обновлял, обновлял. И это, конечно, раздражает“.
По данным Regitra среднее время ожидания практического экзамена в 2023 году составляло 23 дня, в 2024-м — 21 день. Одна из причин формирования очередей — значительное число пересдач. В 2023 году 72% кандидатов прошли практический тест с первого, второго или третьего раза. Остальные 28% курсантов сдавали экзамен в среднем шесть раз.
Есть лайфхак: вертите головой во все стороны
Белоруска Ольга Паук сдала экзамен в начале января. Как беженка, она имеет постоянный вид на жительство в Литве, поэтому по закону должна поменять права. Чтобы это сделать, ей понадобилось около полугода. Ольга, как и Денис, жалуется на длинные очереди: если не сдаешь с первого раза, то пересдачи приходится ждать около месяца. О возможности „вылавливать даты“ в личном кабинете Regitra она узнала не сразу.
Теорию белоруска сдала легко, а перед практикой тренировалась с инструктором, „чтобы научиться сдавать экзамен“. Хотя водит машину уже 8 лет.
„В Беларуси свои особенности. У нас, например, есть такое нарушение, как уход с маршрута. То есть если ты не там свернул, где тебе сказали, то ты не сдал. В Литве такого правила нет. Но есть правило вертеть головой во все стороны“.
Ольга объясняет, что надо выразительно поворачивать голову, чтобы экзаменатор понял, что ты смотришь на знаки, следишь за дорожной обстановкой. По ее словам, это один из главных „лайфхаков“.
„Один раз я действительно не сдала из-за этого. Я даже не знала, что это может быть проблемой“. Ольга „плохо покрутила головой“ перед заброшенным железнодорожным переездом, и это оказалось критической ошибкой.
Очень обидный момент был на первом экзамене, вспоминает Ольга. По условиям ей нужно было припарковаться на определенном расстоянии от стоящей машины, но девушка встала дальше. Оказалось, что можно было двигаться, пока не поставишь свой автомобиль так, как требуется.
В итоге практику белоруска сдала с пятой попытки — и на литовском языке. Так получилось из-за того, что окошки на экзамен были день в день и не осталось времени искать переводчика. По словам Ольги, по-литовски она достаточно хорошо понимает, но не очень хорошо говорит. Государственный экзамен на уровень А2 уже сдала.
„Я к этому в целом морально была готова. Ну и слова я какие-то знаю“. Однако Ольга не смогла ответить на один из вопросов по устройству машины.
„Оказывается, он меня спрашивал о том, как проверить давление в шинах. Естественно, я это знаю, но я не смогла разобраться, что это за вопрос. Но что касается самого вождения, то там никаких проблем. Потому что это очень ограниченный набор лексики: налево, направо, развернитесь, остановитесь. Никто не будет философские беседы вести“.
Каждая пересдача — как будто сеанс у психолога
У эмигрантки из России Елены прав раньше не было, она училась в одной из автошкол Вильнюса с нуля. Весь процесс, от первого занятия до успешной сдачи экзамена, занял у нее полтора года. Испытания дались непросто: теория с третьей попытки, практика — только с 15-й. Сказались отсутствие опыта и сильный стресс.
Елена обращает внимание, что после теории дается год, чтобы сдать практику. Это важно учитывать и планировать свое время. Ей пришлось пересдавать теорию заново, потому что после первой успешной сдачи она не сразу пошла на вождение, а сделала паузу, в итоге не уложилась в срок.
Главный „лайфхак“ по теории Елена получила от таксиста по дороге в Regitra: „Он мне сказал: ты ни за что на свете не проверяй. Потому что когда проверяешь, то начинаешь исправлять и делаешь неправильно. Надо по интуиции, по наитию. И я в тот раз не перепроверяла и сдала“.
Первый практический экзамен, по словам Елены, прошел „эпично“. Оказалось, что экзаменационная машина была совсем другой конструкции, чем учебная, и девушка не смогла справиться с ручным тормозом. Поэтому при выборе автошколы надо обязательно спрашивать, похожи ли их машины на регитровские, советует Елена.
„Самой трудной для меня была „горка плача“, — вспоминает девушка. — Это участок дороги на выезде из Вильнюса в сторону Каунаса, где новички часто глохнут (Елена сдавала на механике). „Я тоже глохла. И когда глохнешь, то очень страшно. И потом очень трудно не переживая просто продолжить путь“.
„А вы знаете, для меня каждая пересдача была как будто сеанс у психолога, — неожиданно признается Елена. — Потому что каждый раз узнаешь о себе что-то новое. Например, один раз во время парковки я чуть-чуть колесом залезла на линию. И думаю: может быть, никто не заметит. Но инспектор заметил. Это ведь такой экзамен, где надо сделать всё идеально, чтобы сдать. А в моем характере чуть-чуть недоделать, понадеяться, что и так хорошо“.
Главный урок, который Елена вынесла из своего опыта — нужно быть активным и самому искать информацию. Читать, как проходит экзамен, больше разговаривать с людьми, которые уже сдали, с преподавателями. Если надо — менять инструктора, искать „своего“. И не бояться, верить в себя.
„Ты же понимаешь, что это не получается, потому что просто не везёт. И в какой-то момент обязательно получится“. Именно вера, что всё получится, не давала отчаяться и бросить попытки, говорит Елена. В итоге девушка сдала практический экзамен в Утене — там меньше очереди и не такое активное движение, как в Вильнюсе.
Полезные ссылки
Курсы первой медицинской помощи: manopazyma.lt, svarbuszingsnis.lt
Сайты для тренировки перед теорией: ketbilietai.lt, alsket.lt
Пробный тест по теории на сайте Regitra
Примеры вопросов по устройству машины
Видео с ответами на вопросы по устройству машины
Группа в Telegram, где можно задать любые вопросы и найти себе инструктора для тренировки перед практикой
Информация об экзаменах на права на сайте Regitra
Регистрация на экзамены на сайте Regitra
Теорию пришлось сдавать „экстерном“
Белоруска Анна (имя изменено) сейчас занимается в автошколе. Начало ее учебы совпало с новостью об отмене русского языка на экзаменах.
„Я начала учиться 14 ноября. Когда вышло это постановление, я поняла: это мой последний шанс сдать по-русски. В тот же день я записалась на 18 декабря на сдачу теории“, — рассказывает Анна. Она считает, что сдавать теорию на английском языке ей было бы сложно, несмотря на уровень В1.
Изменения полностью поменяли учебное расписание Анны: она планировала спокойно изучать теорию еще месяц, вместо этого надо было срочно сдавать экзамен (изначально заявлялось, что русский язык запретят с 1 января 2025 года — Delfi). „Нервничала, конечно, думала, хоть бы сдать. Я не успевала даже теорию в автошколе закончить — оставалось еще два занятия“.
Анна интенсивно готовилась самостоятельно, покупала платные тесты на ketbilietai.lt. „Могу сказать, что они очень похожи на те вопросы, которые были потом на экзамене. Даже сложнее, как мне показалось“.
Сейчас, после успешной сдачи теории, Анна готовится к практике. Она отмечает, что в литовских автошколах нет строгих сроков, темп обучения учащиеся регулируют самостоятельно. Можно сначала прослушать лекции по ПДД, а затем брать уроки вождения. А можно это делать параллельно.
Также удобно, что автошкола дает информацию, где и как пройти медосмотр. В школе Анны был договор с медицинской клиникой, и для учеников была скидка.
Курс первой помощи не входил в программу обучения, но учащимся объяснили, как к нему подготовиться, дали нужные ссылки. „Надо зарегистрироваться на специальном сайте и купить этот курс. Там читаешь, смотришь видео, картинки. Потом сдаешь тест онлайн. После этого остаётся практика. Я приехала, „реанимировала“ манекен — и всё“, — объясняет Анна.
„Если нельзя по-русски, то разрешите нам по-украински“
Анна вспоминает, что когда появились слухи об отмене русского языка на экзаменах по вождению, инструкторы в автошколе сначала в это не верили, а потом были удивлены решением правительства.
„Они говорили, что будет странно, если так сделают. Потому что много людей обучается на русском языке — например, чтобы работать водителем троллейбуса или фуры. И наоборот, нужно добавлять языки, чтобы был выбор“.
Заявление бывшего министра МВД Агне Билотайте вызвало у белоруски вопросы: „Это точно не поможет нам интегрироваться в литовское общество, зато поможет уменьшить количество эмигрантов в Литве“. Для настоящей интеграции, по мнению Анны, нужны специальные программы и доступные, качественные языковые курсы.
„Могу парировать как политэмигрантка: если нельзя по-русски, то разрешите нам по-украински, по-белорусски сдавать. Поддержите людей, которые выступают за демократические ценности, и языки, которые в той или иной степени притесняются“, — говорит Анна.
Все собеседники RuDelfi отмечают, что на неродном языке будет очень сложно сдавать теорию и отвечать на вопросы по устройству машины. Потому что это специальная, не повседневная лексика, сложный синтаксис, и фактически нужно брать отдельные уроки иностранного языка.
„Любой экзамен это стресс. И когда ты в стрессе, то есть большая вероятность, что ты что-то перепутаешь, забудешь, не так поймешь, даже зная хорошо язык“, — отмечает Денис.
„На самом деле вся эта ситуация — лишь песчинка по сравнению с тем, что происходит с языковой политикой в Литве, — считает Ольга Паук. — Я бы хотела, чтобы правительство определилось, как оно будет ее вести. Потому что если русский язык запрещается, то зачем тогда русскоязычные школы? Сейчас дети из таких школ изолированы, не могут посещать литовскоязычные мероприятия и кружки, общаться с литовскими сверстниками. Поэтому хотелось бы определенной позиции в языковом вопросе, чтобы мы знали, к чему нам готовиться“.