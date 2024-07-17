На части территории Литвы ночью шли сильные дожди с грозами

Около полуночи люди в социальных сетях начали делиться фотографиями и видео молний. Фото были из Каунаса, Юрбаркаса, многих мест Сувалькии.

В группе „Погода и климат в Литве“ на фейсбуке зафиксированы молнии в Алитусе, где также поднялся сильный ветер до 20 м/с.

Информации о нанесенном ущербе пока нет.

„По данным ESO, более активная зона гроз прошла в окрестностях озер Дуся и Метяляй, там люди остались без электричества. Позже буря ушла в Алитус“, – сказано в группе.

В среду утром во многих районах ожидаются дожди с грозами, после обеда - в основном на северо-востоке, востоке Литвы. Ночью будет 17-22°C, днем 24-29°C, у моря 20-23°C.