2024.07.17 07:07

На части территории Литвы ночью шли сильные дожди с грозами

 
ru.DELFI.lt
Žaibai Alytuje
Žaibai Alytuje
ФОТО: Edvinas Ed / Orų entuziastai

В ночь на среду на части территории Литвы шли дожди с грозами.

Около полуночи люди в социальных сетях начали делиться фотографиями и видео молний. Фото были из Каунаса, Юрбаркаса, многих мест Сувалькии.

В группе „Погода и климат в Литве“ на фейсбуке зафиксированы молнии в Алитусе, где также поднялся сильный ветер до 20 м/с.

Информации о нанесенном ущербе пока нет.

„По данным ESO, более активная зона гроз прошла в окрестностях озер Дуся и Метяляй, там люди остались без электричества. Позже буря ушла в Алитус“, – сказано в группе.

В среду утром во многих районах ожидаются дожди с грозами, после обеда - в основном на северо-востоке, востоке Литвы. Ночью будет 17-22°C, днем 24-29°C, у моря 20-23°C.

В четверг ночью и утром ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 13-18°C, днем 21-26°C, у моря 18-20°C.

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