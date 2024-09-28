На берегу озера в Тракай – значительные перемены: захватчики побережья получили хороший урок

В начале лета журналисты пытались попасть к озеру от дома 93 на улице Витауто. Однако прогулка вскоре прервалась: у берега между домами 93 и 103 семь участков. Это оказалась настоящая полоса препятствий.

На пути журналистов лежали лодки и кучи компоста, росли кусты, туи, шиповник, живые изгороди.

В охраняемой зоне журналисты обнаружили также беседку, гриль-зону, столики, зонтики от солнца. Видно, что жители не хотят, чтобы кто-то ходил вдоль их участков. Путь окончательно закрыла стена из кустов, деревьев и вьющихся растений.

Журналисты попытались обойти препятствие с другой стороны. По пути назад в воде журналисты обнаружили в воде железную бочку.