2024.06.10 13:23

На автомойках Švaros broliai можно искупать и домашних питомцев

 
ru.DELFI.lt
švaros broliai, tunelinė plovykla
švaros broliai, tunelinė plovykla
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Сеть бесконтактных автоматических моек Švaros broliai представляет новую услугу – зону самообслуживания Dog Wash, где можно вымыть собаку. Пока такой услугой можно воспользоваться в Каунасе, на Раудондварисском шоссе, 115E, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Мы стараемся расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам. На наших мойках можно привести в порядок автомобиль после поездки с четвероногими друзьями, а отныне можно и искупать собак. Чистыми будут машины, собаки и ванны в ваших домах. Пока такая возможность будет на одной из автомоек, после оценки результатов примем решение о дальнейшем расширении зоны Dog Wash“, – сказала глава компании Лина Жагарене.

Для купания собак выделена отдельная зона Dog Wash.

Для купания рекомендуется процесс из 8 шагов: дезинфекция ванны, мытье водой, шампунем, ополаскивание водой, нанесение кондиционера, его смывание водой, вакуумная сушка и сушка струей воздуха.

„Посетители могут выбирать те программы, которые их интересуют. По нашим подсчетам, в среднем купание собаки занимает 30 минут. Мы предлагаем шампунь и кондиционер для животных с чувствительной кожей, которые подобрал специалист, хозяева смогут воспользоваться фартуками, защищающими от брызг. Желающие могут использовать свои средства ухода за шерстью собаки“, – сказала Жагарене.

Заплатить за мойку можно монетами или с помощью приложения SNABB. В зависимости от породы и размеров собаки процедура стоит 3 -17 евро. 7-14 июня с кодом DOG в приложении можно вымыть собаку бесплатно.

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