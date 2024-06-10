На автомойках Švaros broliai можно искупать и домашних питомцев

„Мы стараемся расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам. На наших мойках можно привести в порядок автомобиль после поездки с четвероногими друзьями, а отныне можно и искупать собак. Чистыми будут машины, собаки и ванны в ваших домах. Пока такая возможность будет на одной из автомоек, после оценки результатов примем решение о дальнейшем расширении зоны Dog Wash“, – сказала глава компании Лина Жагарене.
Для купания собак выделена отдельная зона Dog Wash.
Для купания рекомендуется процесс из 8 шагов: дезинфекция ванны, мытье водой, шампунем, ополаскивание водой, нанесение кондиционера, его смывание водой, вакуумная сушка и сушка струей воздуха.
„Посетители могут выбирать те программы, которые их интересуют. По нашим подсчетам, в среднем купание собаки занимает 30 минут. Мы предлагаем шампунь и кондиционер для животных с чувствительной кожей, которые подобрал специалист, хозяева смогут воспользоваться фартуками, защищающими от брызг. Желающие могут использовать свои средства ухода за шерстью собаки“, – сказала Жагарене.
Заплатить за мойку можно монетами или с помощью приложения SNABB. В зависимости от породы и размеров собаки процедура стоит 3 -17 евро. 7-14 июня с кодом DOG в приложении можно вымыть собаку бесплатно.