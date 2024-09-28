На автомагистрали у Каунаса вводят новые ограничения

С 27 сентября скорость движения на этом участке ограничена до 50 км/ч, а с 4 октября на этом участке сузят полосы. Изменения вводят из-за плохого состояния моста и начала работ по его реконструкции.
О повреждениях конструкций Крунского моста сообщалось в начале лета этого года. До сих пор проходил этап интенсивной подготовки к работам, искали решения для обеспечения безопасности участников движение во время реконструкции. Сейчас планируется второй этап – начало физических работ, оно начнется со строительства временного моста. Эти работы начнутся в ноябре и завершатся в следующем году.
„Мы понимаем, что любые ремонтные работы вызывают неудобство у участников движения. Однако больше всего внимания мы уделяем безопасности участников движения (...). Мост через Круну - самый небезопасный в Литве. Его реконструкция должна была начаться лет 10 назад, но работы начнутся только сейчас. Обеспечить безопасность без дополнительных ограничений сейчас невозможно“, – сказал представитель Via Lietuva Мартинас Гедаминскас.
Временный мост будет двухполосным. Во время реконструкции моста из Вильнюса в Каунас машины будут ехать по временному мосту, а из Каунаса в Вильнюс – по одной стороне реконструируемого моста.
Планируется, что весь проект – строительство временного моста и реконструкция Крунского моста завершатся в 2026 году. Работы будет выполнять компания Tilsta. Стоимость проекта – чуть больше 24 млн евро с НДС.
На дорогах государственного значения в Литве больше 100 мостов находятся в плачевном состоянии, в 90% случаев для их ремонта не хватает финансирования. Для приведения в порядок мостов находящихся в критическом и плохом состоянии требуется 470 млн. евро. Чтобы привести в порядок все мосты, нужно около 1 млрд. евро.
Большая часть мостов на дорогах государственного значения построена 50 и более лет назад по старым технологиям и с учетом интенсивности движения того времени. Долгое время обновление мостов не было приоритетной задачей в Литве, поэтому сейчас их состояние ухудшается.