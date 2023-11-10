На аукционе в Вильнюсе собрали более 50 000 евро в поддержку российских добровольцев, воюющих в рядах ВСУ

В качестве лотов на аукционе были представлены флаг Российского добровольческого корпуса, с которым они зашли в Белгородскую область, форма первого взятого в плен оккупанта, а также специальные марки, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским, главнокомандующим ЗСУ Валерием Залужным и экс-советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
Кроме этого, можно было приобрести шахматную доску, лично подписанную 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.
Ведущими аукциона были член Совета Форума свободной России Евгения Чирикова и журналист DELFI Дмитрий Семенов.
Следующий аукцион в пользу бойцов ВСУ пройдет в Риге в декабре 2023 года.