На аукционе в Вильнюсе собрали более 50 000 евро в поддержку российских добровольцев, воюющих в рядах ВСУ

 
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ФОТО: Форум свободной России

Вчера в Вильнюсе состоялся аукцион, организованный Форумом свободной России совместно с гуманитарной инициативой Action4.life. Целью мероприятия был сбор денег в поддержку российских добровольческих соединений, воюющих в составе Вооруженных сил Украины. По итогам мероприятия удалось собрать более 50 000 евро.

В качестве лотов на аукционе были представлены флаг Российского добровольческого корпуса, с которым они зашли в Белгородскую область, форма первого взятого в плен оккупанта, а также специальные марки, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским, главнокомандующим ЗСУ Валерием Залужным и экс-советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Кроме этого, можно было приобрести шахматную доску, лично подписанную 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Ведущими аукциона были член Совета Форума свободной России Евгения Чирикова и журналист DELFI Дмитрий Семенов.

Следующий аукцион в пользу бойцов ВСУ пройдет в Риге в декабре 2023 года.

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