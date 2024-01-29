На Антакальнисском кладбище уберут советский постамент и вечный огонь

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

До середины февраля 2024 года на Антакальнисском кладбище планируют убрать советский постамент и вечный огонь, сообщает портал madeinvilnius.lt со ссылкой на информацию агентства BNS.

Год назад с кладбища уже убрали скульптуры советских воинов. Их минимум на 20 лет передали в Грутский парк.

"Параллельно Комиссия исторической памяти предложила демонтировать и оставшиеся на кладбище постамент и вечный огонь", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас, заметив, что эти части композиции также увезут в Грутский парк.

Работы стоимостью 71 000 евро выполнит компания LB Construction в течение 4 недель со дня подписания договора (договор подписан в середине января).

Напомним, что стелы, посвященные советским воинам, вильнюсские власти решили убрать в июне 2022 года, когда Департамент культурного наследия вычеркнул их из списка культурных ценностей. Такое решение было принято после вторжения России в Украину.

Это решение было обжаловано в Комитете по правам человека ООН. Временные меры защиты на скульптуры распространяются и сейчас.

О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Муниципалитет отметил, что демонтаж не противоречит временным мерам защиты. Сейчас стелы находятся на площадке муниципальной компании Grinda.

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