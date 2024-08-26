На аллее Лайсвес – еще одно происшествие: полуголая женщина мылась в фонтане

„Мы пришли в ужас от того, что происходит в центре, около фонтана. Вы все увидите на видео. Было бы неплохо, если бы вы разместили это на сайте, чтобы дети не совали рук в фонтан, можно подцепить какую-нибудь болезнь“, – писал читатель Delfi Жильвинас.