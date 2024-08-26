На аллее Лайсвес – еще одно происшествие: полуголая женщина мылась в фонтане

В воскресенье Delfi получил письмо читателя с видеозаписью. Мужчина сказал, что хочет поделиться сюжетом из ночной жизни Каунаса.
„Мы пришли в ужас от того, что происходит в центре, около фонтана. Вы все увидите на видео. Было бы неплохо, если бы вы разместили это на сайте, чтобы дети не совали рук в фонтан, можно подцепить какую-нибудь болезнь“, – писал читатель Delfi Жильвинас.
На видео видно, что женщина сидела на краю фонтана без нижнего белья и подмывалась, задрав платье. Посетители соседнего бара решили запечатлеть увиденное.
Delfi напоминает, что это не первое курьезное происшествие в Каунасе, на аллее Лайсвес. Весной по аллее бегал голый мужчина. По сведениям Delfi, это бывший баскетболист Харольдас Сапрыкинас.