2024.08.26 07:02

На аллее Лайсвес – еще одно происшествие: полуголая женщина мылась в фонтане

 
ru.DELFI.lt
Laisvės alėjoje prausėsi pusnuogė moteris
Laisvės alėjoje prausėsi pusnuogė moteris
ФОТО: Stopkadras

В ночь на воскресенье читатель портала Delfi зафиксировал на аллее Лайсвес в Каунасе полуголую женщину, которая мылась в фонтане.

В воскресенье Delfi получил письмо читателя с видеозаписью. Мужчина сказал, что хочет поделиться сюжетом из ночной жизни Каунаса.

„Мы пришли в ужас от того, что происходит в центре, около фонтана. Вы все увидите на видео. Было бы неплохо, если бы вы разместили это на сайте, чтобы дети не совали рук в фонтан, можно подцепить какую-нибудь болезнь“, – писал читатель Delfi Жильвинас.

На видео видно, что женщина сидела на краю фонтана без нижнего белья и подмывалась, задрав платье. Посетители соседнего бара решили запечатлеть увиденное.

Delfi напоминает, что это не первое курьезное происшествие в Каунасе, на аллее Лайсвес. Весной по аллее бегал голый мужчина. По сведениям Delfi, это бывший баскетболист Харольдас Сапрыкинас.

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