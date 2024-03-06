На 73 году жизни скончался известный литовский режиссер Римас Туминас

Печальную новость сообщила его коллега Анжелика Холина.

"Римас Туминас. RIP, Маэстро…

Спасибо за все", – писала Холина.

Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район). Его детство прошло в небольших городках.

В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского в Москве.

В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории. Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.