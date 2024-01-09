На 110 году жизни скончался самый пожилой житель Литвы

 
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Žvakė
Žvakė
ФОТО: Vida Press
На 110 году жизни, 7 января, ушел из жизни самый пожилой житель Литвы - Юозас Меряцкас. Он жил в Кайшядорском районе, сообщает агентство BNS.
Delfi
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