2024.06.18 10:22

Мылись, стирали, пили и готовили: в мае жители Вильнюса израсходовали рекордное количество воды

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kada geriausia praustis duše?
Kada geriausia praustis duše?
ФОТО: Svitlana Hulko | Shutterstock

В последний месяц весны жители столицы побили годовой рекорд по расходу воды. По данным компании Vilniaus vandenys, 28 мая суточный расход воды вильнюсцами составил 109,9 тыс. куб. м. – на одну десятую больше обычного.

Сообщается, что расход воды жителями столицы, превысивший 100 тыс. куб. м. в сутки, в мае фиксировался в общей сложности 12 дней.

„Расход воды в Литве сильно зависит от времени года, и традиционно в теплое время года мы фиксируем больше пиков расхода воды. Эти майские тенденции расхода воды свидетельствуют не только об изменившемся поведении населения, но и об устойчивости нашей инфраструктуры. Мы знаем, что расход воды увеличивается в засушливые и жаркие дни, и готовы к участившимся волнам жары“, – цитируется в пресс-релизе генеральный директор Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас.

По его словам, с наступлением жары водоснабжение в столице и близлежащих регионах останется стабильным.

Однако Vilniaus vandenys призывает жителей быть ответственными и экономно расходовать воду, особенно если она используется для орошения. В жару жильцам собственных домов рекомендуется включать системы полива поздно вечером – с 22.00 час., когда пик расходования воды уже спал, а эффект от полива сохраняется дольше, чем в дневную жару.

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