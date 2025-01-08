Мягкая сила и ее трансформация: от холодной войны до современных геополитических вызовов

В ходе масштабного вторжения в Украину ничего мягкого не было. Несмотря на это, даже спустя два года и восемь месяцев после того как Кремль убедил Запад в своих жестоких стремлениях, некоторые профили в социальных сетях еще пестрят российскими флагами, а их владельцы всерьез рассуждают о ностальгии по советскому времени, которое в их представлении было синонимом общинной и беспечной жизни.
Доцент Литовской военной академии Витаутас Исода сказал, что „подогрев“ ностальгии по советскому времени, напоминание о совместном прошлом Литвы и России – только один из способов конструирования культурной общности с помощью мягкой силы. Правда, по словам профессора, этот способ достаточно ограниченный, поскольку происходит смена поколений, все меньше остается тех людей, которые помнят те времена. Снижение ностальгии по советскому времени показывают и опросы общества. Если в 2016 году утверждение о том, что в советское время жить было лучше, чем сейчас, одобряли 26% респондентов, то в 2020 году таких был 21%.
В последние годы в публичном дискурсе термин мягкой силы используют чаще всего, когда говорят о попытках враждебных государств расширять поле своего влияния и создавать общины лояльных людей в странах, где у этих государстве есть свои интересы. Однако так было не всегда.
Другое лицо силы
Понятие „мягкой силы“ было впервые использовано в 1990 году в сфере международных отношений, когда речь шла о взаимоотношениях между государствами-союзниками. „Отцом“ этого понятия считается американский политолог, бывший заместитель министра обороны по вопросам международной безопасности Джозеф Най. В книге Bound to Lead он акцентировал, что „kai viena šalis pкогда одна страна заставляет другие хотеть того, чего хочет она, [это] можно назвать силой сотрудничества или мягкой силой, в отличие от жесткой силы или приказа, когда другим приказывают делать, что она хочет“. По словам Ная, мягкая сила страны кроется в привлекательности ее культуры для других, в политических ценностях, когда страна соблюдает их внутри страны и за рубежом, и во внешней политике, если другие считают ее законной, обладающей моральным авторитетом.
Мягкую силу иногда называют другим лицом силы. Ее можно назвать и силой привлечения, влечения, напоминающей ту, которую испытывают пары в браке, когда к одному из партнеров, необязательно самому властному, чувствуют таинственное влечение.
Най больше интересовался мягкой силой США и амбициями, связанными с ее возвращением, особенно после окончания холодной войны, когда считавшееся до тех пор хрестоматийным примером мягкой силы влияние США стало уменьшаться в странах-союзниках. По его словам, в международных отношениях мягкая сила играет не меньшую (если не большую) роль, чем жесткая сила, то есть насилие, угрозы или подкуп.
Най выделил и третью силу – умную – которая является сочетанием мягкой и жесткой сил, когда ту или иную используют в зависимости от ситуации. „Успех Америки будет зависеть от того, поймем ли мы лучше роль мягкой силы и сможем ли сочетать жёсткую и мягкую силу для формирования выигрышной стратегии во внешней политике. Это будет умная сила. Мы это уже делали ранее, можем делать снова“, – писал он в книге „Мягкая сила“ (Soft Power).
Лидеры мягкой силы
До сегодняшнего дня США остаются мировыми лидерами в сфере влияния мягкой силы. Сложно точно измерить, насколько успешно страны используют мягкую силу с целью формирования положительного имиджа на международной арене, но возможно. Чаще всего для этого используют опросы жителей, на основе которых ежегодно составляют несколько индексов мягкой силы разных стран мира.
Самый исчерпывающий представляет компания Brand Finance. В ее „Всемирный индекс мягкой силы 2024 года“ входят 193 страны, для составления рейтинга привлекались 170 000 респондентов более чем 100 разных рынков. В последние три года в пятерке лидеров мягкой силы остаются те же страны – США, Великобритания, Китай, Япония и Германия. В 2024 году позицию лидера занимали США, а мягкая сила Китая поднялась с 5 на 3 место.
При ретроспективном взгляде видно, что мягкая сила США выдержала испытание временем. Способность этой страны с помощью мягкого влияния привлечь союзников и мастерски пропагандировать свою культур за границей не только создала надежную сеть союзников, но и разрушала империи.
Американская мечта
Американский историк Джордж Сирил Херринг в книге „От колонии до сверхдержавы“ описал невероятный успех американской мягкой силы после Первой мировой войны, когда, по его мнению, американская мягкая сила была важнее военной мощи.
„После окончания войны, США, молодой, динамичный и процветающий город на холме, о котором 300 лет назад говорил лидер пуритан Джон Уинтроп, стоял выше всего мира. Особенно для уставших от войны европейцев, желавших мира, американские ценности – оптимизм, прагматизм, эффективность и высокий уровень жизни – казались достойными подражанию. Долгое время европейцы презирали США за недостаток культуры, но в 20-е годы ХХ века США стали всемирным центром экспорта массовой культуры“, – писал Херринг.
Европейцы окунулись в мир американских фильмов и моды. Притяжение США было столь сильным, что посол Франции в США Поль Клодель заявил – „Ваши фильмы и ток-шоу всосали умы французов в американскую жизнь, методы и манеры...“ и, наконец, подытожил он „принесли новый темп силы и жизни... Мы все чаще берем пример с Америки“.
Влияние мягкой силы США в Европе в межвоенные годы было настолько сильным, что этот период можно назвать американизацией Европы. Примерно 60–95% фильмов, которые в 1920–1930 гг показывали в Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах и Германии (до 1933 года), были американскими. Популярностью пользовался американский джаз и литература, например, такие авторы, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.
После этого Европу раздробила Вторая мировая война, американцы снова протянули руку помощи, предложив план Маршалла, который не только позволил восстановить экономику в странах Западной Европы, но и привлек зону влияния США. Автор книги „Под воздействием мягкой силы“ Аурелиюс Зикас отмечает, что такими же финансовыми мерами СССР заручился благосклонностью Кубы и некоторых арабских стран.
Способ воздействия, когда для формирования благоприятного имиджа привлекают элементы жесткой силы, например, финансовую помощь, называют международными заслугами. Най заметил, что в некоторых случаях мягкую силу можно создавать с помощью жестких способов воздействия. Например, примером такого воздействия может быть оказание помощи развивающимся странам, гуманитарная помощь или миротворческие миссии в странах, где идет война.
Финансовая помощь США принесла Европе намного больше, чем восстановление экономики и отстройку городов, вместе с ней на Старый континент пришла американская поп-культура – поп и рок-музыка, рок-н-ролл и голливудские фильмы.
Испода заметил, что литовцам лучше всего знакома мягкая сила в виде американской поп-культуры во время холодной войны по ту сторону Железного занавеса.
„Американская и Западная поп-культура в целом, особенно поп-музыка, рок, с популярностью которых в коммунистических странах во время холодной войны пришел протест против СССР и определенная благосклонность общества к Западу, геополитический ориентир на США“, – сказал он.
Разрушающая империи мягкость и „рок-н-ролл ребер“
Для советской реальности уставшей от дефицита, цензуры, нехватки возможности самовыражения американская свобода была настолько привлекательной, что жители Восточного блока искали любой способ включения этой свободы в свою жизнь – искали ее на „черном рынке“, пытались :поймать“ „Голос Америки“ и нелегально пересечь границу двух разных миров.
Когда король рок-н-ролла Элвис, настоящий посол американской культуры, пошел в армию и уехал служить в Германию, разделенную в то время на зоны влияния, в Восточной Германии началась настоящая истерика. Легально его записи достать было невозможно, но музыка нашла путь в зону, оказавшуюся под влиянием СССР, а по данным информации RCA VP George R. Market, опубликованной в журнале Billboard, некоторые россияне не жалели и 100 долларов США за записи песен Пресли на рентгеновских снимках, сделанных с Voice of Europe. Такие „пластинки“ в то время называли „коком на ребрах“ или „джазом на костях“.
Восточная Германия встретила Пресли громкими заголовками в газетах, критикой не только его таланта, но и умственных способностей:
„Официальная газета коммунистической молодежи Восточной Германии вчера писала, что Элвис Пресли - главное оружие стратегии ядерного оружия США. Газета „Молодой мир“ писала, что Пресли, который сейчас служит водителем внедорожника в американской армии в США, не имеет голоса, не является артистом и отличается „ограниченными интеллектуальными способностями“. Так какова, вопрошал коммунист, функция Пресли в мировой стратегии США? Лица, планирующие атомную войну поднимают шум из-за Пресли, поскольку знают, что молодежь достаточно глупа, чтобы стать поклонниками Пресли, достаточно глупа, чтобы воевать“, – писала пресса Восточной Германии.
И все же, даже ярая критика американской культуры не смогла долго удерживать железный занавес. Как заметил, Най, создаваемая советской властью мягкая сила не могла равняться с американской – в Советском союзе было мало поп-культуры, она не бы столь привлекательной, а любая редкая возможность культурного обмена, когда советским деятелям искусства разрешали выехать за железный занавес или в СССР приезжали деятели искусства с Запада, а также редкий обмен студентами, действовали как Троянский конь и способствовали развалу СССР. Несмотря на то, что СССР пытался представить своим гражданам миф о декадентском, советские деятели искусства, знакомые с Америкой, не могли в это поверить. Най рассказал о впечатлениях музыканта одного советского симфонического оркестра, который на протяжении многих лет видел приезжавшие в СССР из разных американских городов оркестры. Оценив контраст между тем, что навязывала советская власть и что он видел в реальности, он задался вопросом: „Откуда на декадентском Западе столько таких хороших оркестров?“
„Советская государственная пропаганда и культурная программа своей гибкостью и привлекательностью не могла сравниться с влиянием американской коммерческой поп-культуры. Задолго до падения Берлинской стены в 1989 г. ее проломило телевидение и фильмы. Молотки и бульдозеры не появились бы, если бы не было постоянной передачи образов западной поп-культуры, которые проломили стену перед тем, как она рухнула“, – писал Най.
При первом удобном случае в тогдашних советских республиках вспыхнули национальные движения, начался „Вудсток“ стран Балтии – поющая революция. Все эти события показывают, какая большая мощь на самом деле есть у мягкой силы.
Убийцы мягкой силы
Однако так называемая „позитивная пропаганда“, с помощью которой хотели завоевать сердца и умы людей, действует не всегда. Одним из важнейших источников мягкой силы в век информации Най называет надежность.„Репутация всегда была важна в мировой политике, однако из-за „парадокса обилия“ надежность становится все более важным ресурсом силы. Информация, которая похожа на пропаганды, может быть не только опровергнута, но и привести к обратному результату, если она нанесет ущерб репутации надежности страны“, – сказал политолог. Кроме того, убийцей мягкой силы страны может стать и несбалансированное использование жесткой силы.
Например, Най уверяет, что СССР, у которого когда-то было немало мягкой силы, во многом лишился ее после вторжения в Венгрию и тогдашнюю Чехословакию и продолжив грубую демонстрацию жесткой силы в Восточной Европе. Утечку мягкой силы СССР не остановил даже рост экономических и военных мощностей.
Нынешние тенденции также показывают, что там, где избыточно применяют жесткие меры, лишаются мягкой силы, а восстановление этого ресурса - сложный и дорогой процесс. Три государства – Россия, Украна и Израиль – которые участвуют в войне, в „Мировом индексе мягкой силы“ этого года потеряли несколько позиций, Россия с 13 места упала на 16, Украина с 37 на 44, а Израиль с 27 на 32.
В снижении воздействия мягкой силы России определенную роль сыграло блокирование в разных странах телеканалов, связанных с Кремлем в ответ на войну в Украине. С прошлого года в Литве блокируют 400 IP-адресов, значит, около 2000 российских телеканалов, но, как заметили эксперты, желающие смотреть российское или белорусское телевидение могут легко обойти эти санкции – для этого достаточно купить недорогую приставку.
Однако Исода благоприятно оценил решение Литвы ограничить доступ к таким каналам, транслирующим российскую пропаганду. Он согласился с тем, что необдуманные запреты могут привести к эффекту запретного плода, когда запрещенное еще больше хочется смотреть. По словам эксперта, опросы жителей показывают, что большинство лишенных возможности смотреть российские каналы спокойно обходятся без них.
„Пока отмечают не эффект запретного плода, если говорить метафорами, а эффект кислого винограда. Как в басне Эзопа, когда лиса не могла достать виноград и решила, что он ей не нужен“, – пошутил политолог.
После того как Россия напала на Украину, Литва приняла и другие решения для снижения действия российской мягкой силы – Русский драматический театр был переименован в Вильнюсский старый театр, внимательнее в контексте угроз нацбезопасности стали оценивать приезжающих в Литву российских исполнителей, из городов убрали часть советски памятников, названия улиц, связанные с Россией.
Исода считает, что упорство стран Балтии в деле сопротивления попыткам России сохранить свою зону влияния отчасти помогло обратить внимание и других стран Запада. Союзники заново оценили влияние российского пропагандного телевидения и порталов, которые оплачивает Кремль.
„Сейчас я знаю, что отчасти и благодаря странам Балтии, усилиям Литвы на это обратили внимание наши партнеры, и такие каналы, как Russia Today, которые явно являются примером мягкой силы России, много кто ограничивает и в Западной Европе. <...> Такие СМИ, как RTV, Rossija, которые было сложно легально вытеснить с рынка СМИ в Литве потому что они регистрировались не как российские, а как шведские или британские.
Когда работали с партнерами, им показали, что именно таким способом пытаются обойти определенные директивы Евросоюза в вопросе свободы СМИ, и сейчас уже западные партнеры внимательнее относятся к этому перед выдачей лицензий таким компаниям“, – сказал Исода.
Однако рост устойчивости Литвы перед мягкой силой недружественных стран не означает, что можно свободнее вздохнуть. Результаты опросов показали, что в мире нарастает мягкая сила Китая и, вероятно, что в будущем она будет явно ощущаться в Литве, тем более, что есть средства для расширения этой силы, например, через действующий в Вильнюсе Институт Конфуция, который в международном масштабе признан как орудие мягкой силы Китая.
Исода уверяет, что пока он не видит большой угрозы со стороны мягкой силы Китая для Литвы, однако беспокоят более субтильные методы достижения своего влияния этой страной.
„Мягкая сила Китая, по сравнению с мягкой силой России, меньше, на мой взгляд, использует открытую ложь и дезинформацию в своей стратегии, действует субтильнее. Институты Конфуция, насколько мне известно, поддерживают какие-то студенческие обмены с Китаем, чтобы студенты могли приехать и якобы без какой-либо пропаганды могли своими глазами увидеть жизнь в Китае. В долгосрочной перспективе такая сила может быть успешнее“.
Delfi провел опрос, в котором участвовал 761 респондент. Результаты опроса показали, что больше 76% его участников считают, что Россия и Китай используют средства мягкой силы, чтобы воздействовать на отношение жителей Литвы к этим странам. Больше 60% респондентов считают, что важно распознавать влияние культуры Китая и России в Литве, похожее число людей - 56% - также согласились с утверждением, что не надо смешивать культуру и политику.
Чуть больше половины участников опроса были довольны тем, что в Литве пресекают воздействие мягкой силы России и Китая. Больше всего людей, которые позитивно оценили такие решения, проживает в Клайпеде, меньше всего – в других, небольших, городах Литвы.
Источники:
NYE, Joseph S. Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. PUBLIC AFFAIRS New York. 2004
NYE, Joseph S. Jr. Bound to lead: The changing nature of American power. 1990
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LUNDESTAD, Geir. „Empire by Invitation“ in the American Century. Diplomatic History Vol. 23, No. 2 (Spring 1999), pp. 189-217
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Šiandien – SSRS sugriuvimo metinės: nostalgiją laikams „prie ruso“ jaučia penktadalis Lietuvos gyventojų. www.15min.lt, 2023 12 26
ONUSAITYTĖ, Ernesta. Ekspertas kovoje su rusiška propaganda mato tik vieną išeitį – kokybišką turinį rusų kalba. www.lrt.lt, 2024 04 05
Elvis Presley: The Cold War Warrior. www.elvis-history-blog.com
Muzikiniai įrašai sovietmečiu ir nepriklausomybės pradžioje. radinys.vu.lt