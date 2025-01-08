Мягкая сила и ее трансформация: от холодной войны до современных геополитических вызовов

И все же, даже ярая критика американской культуры не смогла долго удерживать железный занавес. Как заметил, Най, создаваемая советской властью мягкая сила не могла равняться с американской – в Советском союзе было мало поп-культуры, она не бы столь привлекательной, а любая редкая возможность культурного обмена, когда советским деятелям искусства разрешали выехать за железный занавес или в СССР приезжали деятели искусства с Запада, а также редкий обмен студентами, действовали как Троянский конь и способствовали развалу СССР. Несмотря на то, что СССР пытался представить своим гражданам миф о декадентском, советские деятели искусства, знакомые с Америкой, не могли в это поверить. Най рассказал о впечатлениях музыканта одного советского симфонического оркестра, который на протяжении многих лет видел приезжавшие в СССР из разных американских городов оркестры. Оценив контраст между тем, что навязывала советская власть и что он видел в реальности, он задался вопросом: „Откуда на декадентском Западе столько таких хороших оркестров?“