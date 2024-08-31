„Мы жители Литвы, но мы поём иначе, танцуем иначе“. 700 шагов по Неменчине - баня, кони и байдарки

„В теле у нас много „крючков“, чтобы раскрыть не пережитое, и точно так же наоборот, можно, испытав какие-лиьбо ощущения в бане, стать спокойнее в отношении разных других ситуаций. Баня построена на разных традициях и архетипах. Например, один из важных инстинктов человека — это инстинтк упокоения. Нам всем хочется, чтобы от нас в конце концов отстали. И баня отвечает этому инстинкту, когда мы ложимся в темном помещении, где тепло, тихо, где нас моют, окутывают паром. Нам кажется, что мы можем умереть, но мы работаем с этим страхом. Потом просыпается очень сильный витальный инстинкт, когда мы хотим жить. За это отвечают веники, растения и контрасты, когда идёт много воды, холодной, например. Чередуя нагрев и охлаждение, мы расслабляем тело человека. И чем больше таких циклов, тем больше человек отпускает такие зажимы, и в банном процессе наступает точка — после которой все стимулы, физические, моральные, не влияют на человека. Он чувствует себя целым“, — описывает Юрий.