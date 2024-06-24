МВФ предложил Литве ввести новые налоги и повысить пенсионный возраст

„Эти вопросы актуальны и для всей Литвы, и для всего ЕС. Бизнес всегда говорил, что мы не сможем в одночасье увеличить число жителей, единственный выход - иммиграция. Об этом мы говорим каждый день, конечно, она должна быть прозрачной, в отдельных секторах, там, где генерируются большие доходы, иначе мы не решим проблемы.

МВФ назвал самые большие проблемы Литвы - пенсии, здравоохранение и зеленая реформа требуют очень много денег. В ближайшее время в Литве сократится число работников. По прогнозам МВФ, до 2050 г. число работающих людей в Литве сократится с 1,8 до 1,3 млн.

Этот вопрос журналисты портала обсуждали с вице-президентом Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Марюсом Дубниковасом и президентом Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантасом Янулявичюсом.

МВФ ознакомился с ситуацией Литвы и предложил свои рекомендации. Он отметил, что самая большая проблема Литвы - демографическая ситуация. Снова напомнили, что Литве нужен налог на имущество и на охрану окружающей среды.

Если человек хочет быть активным, если здоровье позволяет, он должен действовать. Конечно, трудно себе представить человека 70 лет у сложных станков, но работа есть разная“, – сказал Янулявичюс.

„Нужна переквалификация пожилых людей, чтобы они учили языки, учились работать с техникой, компьютерами. Мы должны инвестировать в это и трудоустраивать этих людей.

Он также акцентировал, что в Литву идет „серебряная экономика“, а это значит повышение пенсионного возраста.

Иммиграция нужна, но взвешенная:надо смотреть из каких стран, какие специалисты едут. Нужны сроки, ограничения. После выборов в ЕП мы видим установки против мигрантов, мы должны это учитывать, но в краткосрочном периоде без иммиграции будет сложно“, – подчеркнул Янулявичюс.

И сейчас экономическая ситуация в Литве лучше, чем у соседей именно за счет иммигрантов.

„У нас есть опасность попасть в капкан средних доходов. Чувствуется, что мы к этому идем, этот капкан раскрывается, а мы туда суем ногу. Центробанк сообщил, что в следующем году, если мы поднимем минимум до 1070 евро, то впервые за 15 лет минимум поднимется больше, чем продуктивность.

„Я надеюсь, что иммиграционная политика в Литве будет достаточно жесткой, чтобы не впускали людей, которые не хотят работать. В каких-то сферах нехватку людей заполнят технологии“, - считает Дубниковас.

„Нельзя говорить, что бизнес привозит работников, чтобы сэкономить, просто в Литве нет желающих работать. Посмотрите, в сфере строительства нет желающих, несмотря на зарплату 2500 евро „на руки“, – сказал Янулявичюс.

Он повторил, что без иммигрантов пока невозможно выжить.

Это первый сигнал, что у нас проблемы“, – предупредил он.

Дубниковас считает, что предложенные МВФ решения не осуществимы, поскольку депутаты боятся таких непопулярных решений.

„Если говорить о рекомендациях, то введение налога на пенсии - это снижение пенсий. Вопрос в том, как мы должны повышать пенсии, ведь это надо делать.

Что касается перераспределения других налогов, я предлагаю охладить и проветрить головы, подождать, когда пройдут выбору.

А МФВ всегда дает нам хорошие советы, только не все надо принимать, решение зависит от государства“, – сказал Дубниковас.

В числе рекомендаций МВФ есть и предложение ввести налог на имущество, отказ от льгот.