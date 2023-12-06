МВД Литвы представило инструменты помощи в борьбе с сексуальным насилием

"После резонансных случаев сексуальной эксплуатации детей появились инициативы и предложения по созданию реестра сексуальных преступников. Однако у нас уже есть хорошо функционирующие, хорошо развитые инструменты. Мы хотим побудить жителей и юридических лиц более активно ими пользоваться", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам МВД, с помощью этих реестров можно анализировать криминогенную ситуацию в различных срезах, планировать соответствующие профилактические мероприятия в муниципалитетах и ​​проверять лиц перед их приемом в учебные заведения.