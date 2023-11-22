МВД Литвы: объединение сил департамента пожарной безопасности и муниципалитета обеспечивает большую безопасность жителей

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
В среду в Министерстве внутренних дел (МВД) будут представлены результаты проекта модели пожарной безопасности, стартовавшего 1 января этого года в Радвилишкском районном самоуправлении.

Как указывает министерство, в ходе реализации проекта управление и функции муниципальных пожарных команд взял на себя Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

Спустя почти год результаты пилотной модели показывают, что объединение сил ДПБС и муниципалитета обеспечивает большую безопасность жителей.

"Качественная помощь во время пожаров и других несчастных случаев должна вовремя оказываться по всей Литве. Существующая двухуровневая система пожарной безопасности не отвечает современным потребностям, неэффективна, сложна в администрировании и дороже. Инициированная нами централизованная пилотная модель была успешно реализована в Радвилишкском районном самоуправлении – результаты действительно радуют. Единую систему также опробуют Молетское и Друскининкское самоуправления", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

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