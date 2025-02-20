Музыка и солидарность: концерт в поддержку Украины на Лукишкской площади

Перед началом концерта состоится традиционное шествие по улицам Старого города Вильнюса. Собравшись на Кафедральной площади, ее участники, неся флаги Литвы и Украины, пройдут маршем по проспекту Гедиминаса до Лукишкской площади.
Мероприятие завершится концертом с участием известных литовских исполнителей. Во время него жителей и предприятия страны призовут оказать поддержку, которая будет направлена на закупку беспилотников и антидронов, а также другого оборудования, необходимого Вооруженным силам Украины.
Ограничения движения до и во время мероприятия
Как указывает Вильнюсское городское самоуправление, в рамках подготовки к мероприятию на Лукишкской площади и подходах к ней будет ограничено движение транспорта.
С субботы 7 час. утра до воскресенья 21 час. вечера будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от улицы Васарё 16-осёс до улицы Ю. Тумо-Вайжганто.
С субботы 7 час. утра до воскресенья 22 час. вечера также будет возможности пользоваться парковкой рядом с перекрестком улицы В. Кудиркос и пр. Гедиминаса.
В день мероприятия с 15 час. до 21.30 час. также будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. А. Стульгинскё до ул. Васарё 16-осёс и части ул. Васарё 16-осёс от ул. Шярмукшню до проспекта Гедиминаса.