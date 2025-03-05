Мужчина заметил поезда с надписью „Калининград“: как они оказались в Литве

„Я видел в пятницу вблизи один состав, 21февраля, в 17:30 ч, я ехал домой в Вайдотай, через вокзал. Проезжал поезд с зелеными вагонами, наверное, для зерна, или еще для чего-то, в форме буквы V, с надписями „Калиниград“ и „экономическая зона“ или что-то в этом роде“, – сказал он.