2025.03.05 07:10

Мужчина заметил поезда с надписью „Калининград“: как они оказались в Литве

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Krovininis traukinys
Krovininis traukinys
ФОТО: Anželika Stackevič

В редакцию портала Delfi обратился читатель, заметивший поезда, которые, скорее всего, ехали из/в Калининградскую область. Мужчина сказал, что зафиксировал это не один раз. АО LTG Cargo рассказала, как эти поезда оказались в Литве.

Читатель Delfi был удивлен, заметив в Вайдотай, странный поезд.

„Я видел в пятницу вблизи один состав, 21февраля, в 17:30 ч, я ехал домой в Вайдотай, через вокзал. Проезжал поезд с зелеными вагонами, наверное, для зерна, или еще для чего-то, в форме буквы V, с надписями „Калиниград“ и „экономическая зона“ или что-то в этом роде“, – сказал он.

По словам мужчины, местные жители сказали, что видели непомеченные вагоны поезда, ехавшего в сторону Калининграда.

Портал обратился за комментарием в АО LTG Cargo.

„По времени, вероятно, читатель видел 21 февраля поезд, ехавший из Калининграда в Беларусь с пустыми вагонами. Всего в составе было 65 вагонов. Похоже, это было возвращение пустых вагонов - „тары“.

Возвращение такой „тары“ возможно и не ограничено санкциями. Важно обратить внимание на то, что вагоны должны быть помечены, непомеченные вагоны не могут передвигаться по железной дороге“, – сказано в комментарии.

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