Мужчина заметил поезда с надписью „Калининград“: как они оказались в Литве

Читатель Delfi был удивлен, заметив в Вайдотай, странный поезд.
„Я видел в пятницу вблизи один состав, 21февраля, в 17:30 ч, я ехал домой в Вайдотай, через вокзал. Проезжал поезд с зелеными вагонами, наверное, для зерна, или еще для чего-то, в форме буквы V, с надписями „Калиниград“ и „экономическая зона“ или что-то в этом роде“, – сказал он.
По словам мужчины, местные жители сказали, что видели непомеченные вагоны поезда, ехавшего в сторону Калининграда.
Портал обратился за комментарием в АО LTG Cargo.
„По времени, вероятно, читатель видел 21 февраля поезд, ехавший из Калининграда в Беларусь с пустыми вагонами. Всего в составе было 65 вагонов. Похоже, это было возвращение пустых вагонов - „тары“.
Возвращение такой „тары“ возможно и не ограничено санкциями. Важно обратить внимание на то, что вагоны должны быть помечены, непомеченные вагоны не могут передвигаться по железной дороге“, – сказано в комментарии.