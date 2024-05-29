2024.05.29 14:55

Мужчина пришел в магазин и удивился: у входа извивалась змея

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

"Вот, литовский удав! Город Утена. Рядом с торговым центром!" – писал Виталий, который поделился видео.

На видео видно, что речь идет об уже. Ранее сообщалось, что в Литве водятся змеи трех видов: гадюка и два вида ужей – уж обыкновенный и обыкновенная медянка.

Уж обыкновенный отличается наличием желтых пятен по бокам головы. Этих неядовитых змей в Литве можно увидеть нередко.

Медянка - вид неядовитых змей из семейства ужеобразных. Они могут быть разных цветов – от почти черного или темно-зеленого до светло-зеленого или серого.

Ужи иногда притворяются мертвыми, пугают врага и выделяют секрет с неприятным запахом.

Медянка в Литве встречается редко, увидеть ее можно нечасто. Нередко змей этого вида путают с гадюкой.

Главное отличие медянки от гадюки - форма глаз. У медянки зрачки круглые, а у гадюк, как у кошек, вертикальные.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии