Мужчина пришел в магазин и удивился: у входа извивалась змея

На видео видно, что речь идет об уже. Ранее сообщалось, что в Литве водятся змеи трех видов: гадюка и два вида ужей – уж обыкновенный и обыкновенная медянка.

Уж обыкновенный отличается наличием желтых пятен по бокам головы. Этих неядовитых змей в Литве можно увидеть нередко.

Медянка - вид неядовитых змей из семейства ужеобразных. Они могут быть разных цветов – от почти черного или темно-зеленого до светло-зеленого или серого.

Ужи иногда притворяются мертвыми, пугают врага и выделяют секрет с неприятным запахом.

Медянка в Литве встречается редко, увидеть ее можно нечасто. Нередко змей этого вида путают с гадюкой.