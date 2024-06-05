Мужчина после отпуска заметил, что его автомобиль был поцарапан в аэропорту: виновных не найти

В социальных сетях люди делятся сообщением мужчины, который рассказал, что после отдыха в Турции заметил, что его автомобиль, оставленный на многоэтажной стоянке Unipark около Вильнюсского аэропорта, был поцарапан. Мужчина надеялся, что на платной стоянке его машина будет в безопасности.

Он рассказал, что сразу же обратился к администрации Unipark, чтобы ему разрешили доступ к записям видеокамер.

Однако представители компании принесли извинения и сообщили, что на их стоянке есть лишь две камеры - на въезде и выезде, других камер нет.

„Я думаю, лучше выбирать обычную стоянку под открытым небом, зато там больше видеокамер“, – писал водитель.