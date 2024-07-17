Мужчина поехал в Беларусь и застрял в очереди: уму не постижимо столько времени провести без нормальных условий

Читатель Николай в письме Delfi сказал, что 5 июля ехал в Беларусь, спешил, но застрял на границе.
„На людей всем наплевать. Я приехал к КПП 5 июля, в 16 ч. очередь была 2,7 км, так показывал Google, сейчас 23 ч., за 7 ч. продвинулся на 400 м, так до границы придется стоять двое суток“, – писал он.
По его словам, водителям легковушек приходится туго.
„Это уму непостижимо столько времени просидеть в легковом автомобиле, без нормальных условий: туалета, горячей еды, на солнце и т.д. (…). Если бы не надо было срочно ехать, развернулся бы и поехал в Вильнюс, но надо, в Минске беременная жена, роды вот-вот начнутся – специально раньше еду из командировки“, – сказал мужчина.
Николай не ответил на вопрос, когда ему все же удалось пересечь границу.
Delfi обратился в три ведомства, чтобы узнать, как обстоят дела в Медининкай. Все напомнили, что в Литве осталось всего два КПП на границе с Беларусью. Упоминают и другие причины очередей.
Дирекция погранпунктов указала, что она отвечает только за сами КПП, а не за магистральную дорогу, на которой стоят очереди. Она заметила, что не может повлиять на работу Службы охраны госграницу и таможни.
„В последнее время в выходные наблюдаются большие очереди, увеличивается поток машин, однако дирекция не анализирует причины. Сейчас на границе с Беларусью действуют всего два КПП – в Медининкай и Шальчининкай“, – сказал представитель дирекции Римантас Шаткаускас.
Он заметил, что инфраструктура недавно обновлена.
„Рядом с КПП и на его территории есть туалеты. Однако дирекция не отвечает за магистральный путь до КПП. На самой дороге есть туалеты. Дирекция поставками еды не занимается, однако около КПП есть несколько заведений общепита“, – сказал Шаткаускас.
Литовская таможня отмечает, что она не раз информировала об очередях на границе.
„Очереди стоят не только в Литве, но и в других странах ЕС, у которых есть границы с третьими странами, поскольку и в других странах были закрыты КПП на границе с Россией и Беларусью. Действующих КПП стало меньше.
Кроме того, Литовская таможня, как и таможни других стран ЕС, выполняет международные санкции и контролирует поток грузов. Из-за очередей не планируют ослабить внимание к контролю, напротив, контроль ужесточается“, – сказано в комментарии.
Таможенный департамент отмечает, что в последнее время увеличился поток автомобилей из Литвы в Беларусь, о ситуации информирована СООГ.
„Возможно, это результат введенных с 4 июня Польшей ограничений, для тех, кто едет в Беларусь с TAX Free. Также число машин увеличивается в праздники и в период отпусков. По данным КПП в Медининкай 5 июля через границу за 24 ч. проехали 240 легковых транспортных средств“, – сказано в комментарии.
„Очередь легковых машин с 5 июля всегда остается в 2 км, данные не меняются“, – прибавила таможня.
СООГ отмечает, что ее задача - проверка документов на КПП.
„Очереди легковых и грузовых машин есть всегда. О 5 июле точно ничего сказать не можем, но, вероятно, было около 200 легковых автомобилей, которые хотели выехать в Беларусь. В последнее время очереди есть, например 11 июля, в 8 ч. стояли около 300“, – сказал пресс-секретарь службы Гедрюс Мишутис.
10 июля машин было 270, 9 – 480. Однако иногда очереди бывают небольшими.
Мишутис назвал причины образования очередей.
„Таможня стала применять ограничения на вывоз роскошных автомобилей из Литвы (по году выпуска, ценности и т.д.) около Медининкского КПП в частных дворах ставили те, которые не вывезли. Так если бы и они стояли в очереди, как это было недавно – так очереди были бы на 40% больше“, – сказал собеседник.
По его словам, большая часть людей, которые едут в Беларусь - ее граждане.
„И видимо они курсируют постоянно, немалая часть - те, кто работает в странах ЕС, они возвращаются на родину. Это первый момент. Второй – из-за санкций ограничен вывоз попавших под санкции товаров (…).
Бывают такие ситуации, что белорусы медленно принимают автомобили. Я не говорю, что всегда, но из-за разных причин образуются очереди“, – подытожил Мишутис.
Он также упомянул ситуацию с tax free в Польше, сказал, что это сделало Польшу менее привлекательной, поляки не возвращают налоги.
Кроме того, Мишутис отметил, что потоки выезжающих в Беларусь белорусов за год сократились на 33%, а граждан Литвы - на 65%.
„С 984 000 до 661 000 с небольшим. Минус 33%“, – сказал он.
„Путешественникам рекомендуем планировать направление отпуска и необходимых поездок планировать с учетом очередей на границе с Беларусью. Контроль, связанный с санкциями, вероятно останется до окончания войны в Украине.
Очереди формируются во всех странах ЕС“, – сказано в комментарии.
„Мы рекомендуем, если нет каких-то особых причин – тут решает сам человек – отказаться от таких поездок. Предупреждений было много. Больше года говорят, что в эту страну ездить опасно, рискованно и т.д.
КПП всего два. Поэтому, как пишет человек, приходится стоять на жаре в таких условиях, какие есть“, – сказал Мишутис.
Delfi напоминает, что с 00.00 ч. 18 июля 2024 г. в Литву не будут впускать легковые автомобили на белорусских номерах.