Мужчина поехал в Беларусь и застрял в очереди: уму не постижимо столько времени провести без нормальных условий

Николай не ответил на вопрос, когда ему все же удалось пересечь границу.

„Это уму непостижимо столько времени просидеть в легковом автомобиле, без нормальных условий: туалета, горячей еды, на солнце и т.д. (…). Если бы не надо было срочно ехать, развернулся бы и поехал в Вильнюс, но надо, в Минске беременная жена, роды вот-вот начнутся – специально раньше еду из командировки“, – сказал мужчина.

„На людей всем наплевать. Я приехал к КПП 5 июля, в 16 ч. очередь была 2,7 км, так показывал Google, сейчас 23 ч., за 7 ч. продвинулся на 400 м, так до границы придется стоять двое суток“, – писал он.

Читатель Николай в письме Delfi сказал, что 5 июля ехал в Беларусь , спешил, но застрял на границе.

„В последнее время в выходные наблюдаются большие очереди, увеличивается поток машин, однако дирекция не анализирует причины. Сейчас на границе с Беларусью действуют всего два КПП – в Медининкай и Шальчининкай“, – сказал представитель дирекции Римантас Шаткаускас.

Дирекция погранпунктов указала, что она отвечает только за сами КПП, а не за магистральную дорогу, на которой стоят очереди. Она заметила, что не может повлиять на работу Службы охраны госграницу и таможни.

Delfi обратился в три ведомства, чтобы узнать, как обстоят дела в Медининкай. Все напомнили, что в Литве осталось всего два КПП на границе с Беларусью. Упоминают и другие причины очередей.

„Рядом с КПП и на его территории есть туалеты. Однако дирекция не отвечает за магистральный путь до КПП. На самой дороге есть туалеты. Дирекция поставками еды не занимается, однако около КПП есть несколько заведений общепита“, – сказал Шаткаускас.

Литовская таможня отмечает, что она не раз информировала об очередях на границе.

„Очереди стоят не только в Литве, но и в других странах ЕС, у которых есть границы с третьими странами, поскольку и в других странах были закрыты КПП на границе с Россией и Беларусью. Действующих КПП стало меньше.