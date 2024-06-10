Мужчина по вине Regitrа не сдал экзамен: это возможность набить карманы

Провал на экзамене по вождению многих выбивает из колеи, однако в редакцию Delfi обратился читатель, который сказал, что не сдал его по вине экзаменатора Regitrа. Больше всего мужчину возмутил тот факт, что компания признала вину экзаменатора, но ему все равно пришлось пересдавать экзамен. Мало того - на прежних условиях да и придется заплатить за экзамен повторно.