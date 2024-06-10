Мужчина по вине Regitrа не сдал экзамен: это возможность набить карманы

В редакцию Delfi обратился читатель Мантас, который считает, что в Regitrа действует несправедливый порядок. Он сказал, что не сдал экзамен на категорию С по вине экзаменатора, что подтвердила апелляционная комиссия. Несмотря на это, результат экзамена не засчитали, и мужчине придется сдавать его повторно, повторно платить за экзамен.
„Ожидание пересдачи стоит мне денег, поскольку мне категория С нужна для работы, без нее мне платят уменьшенную зарплату. (...) Я считаю, что такая практика Regitrа порочная, ее цель - собрать как можно больше денег за счет пересдачи“, - считает Мантас.
Ему для сдачи экзамена пришлось брать напрокат машину С категории, но даже при том, что вину экзаменатора признали, возмещать убытки Regitrа не стала. Ему придется снова платить за аренду самому.
Представитель Regitrа Лукас Восилюс сказал, что аннулированный результат экзамена не значит, что экзамен сдан.
„Это значит, что экзамен не проходил в соответствии с установленным порядком. Если комиссия подтверждает, что экзаменатор неверно оценил действия водителя, то результат аннулируется, а будущий водитель может пересдать экзамен бесплатно или ему вернут плату за экзамен“, - сказал Восилюс, заметив, что другие расходы не компенсируют.
Кроме того, нет возможности пересдать экзамен в спешном порядке - действуют обычные правила.