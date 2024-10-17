Мужчина, планировавший выпад в Вильнюсе – в руках врачей: выясняются его намерения

Прокурор Вида Каубрите обратилась в Клайпедский участковый суд с просьбой о назначении подозреваемому амбулаторной психиатрической экспертизы, поскольку мужчина открыто заявлял, что употребляет наркотики, и руководствуется голосами, которые слышит у себя в голове, сообщает о проблемах знакомых. По словам молодого человека, полиция его вывела из себя тем, что он передал ей информацию, которая поступила в его мозг, а она не докладывала о том, как проходит расследование. Разговоры о внедренных в голову нанотехнологиях вызвали подозрения, что мужчина не ориентируется в реальности.
Молодой человек большого ущерба зданиям комиссариатов не нанес. Однако опасение вызывает тот факт, что мужчина в таком состоянии ездил за рулем из района в город и обратно, бросал коктейли Молотова, говорил об этом, как о ничего не значащих вещах.
Будут ли подозреваемого судить, зависеть от вердикта судмедэкспертов.
„Клайпедский участковый суд удовлетворил просьбу прокурора и назначил подозреваемому амбулаторную экспертизу. Экспертиза необходима для объективной оценки состояния подозреваемого и выяснения, может ли он отвечать за свои действия вообще и мог ли отвечать за них во время их осуществления“, – указала представитель суда Моника Висманте.
Delfi напоминает, что 24-летний мужчина был задержан у себя дома 2 октября. В суде он рассказал, что в его жизни ничего необычного не происходит, что он целыми днями сидит у компьютера.
Молодой человек не является недееспособным, до сих пор не было никаких сигналов врачей о том, что он может страдать психическим заболеванием или какой-то болезнью. Однако адвокату в суде он сказал, что у него подозревали шизофрению, только лекарства он не пил. Что употреблял „грибочки“ и марихуану.
Молодой человек планировал выпад в Вильнюсе.
У подозреваемого есть водительское удостоверение. Он указал, что на своей машине ездил к обоим комиссариатам.
По данным полиции, мужчина из Гаргждай сначала планировал акцию в Вильнюсе, но потом поехал к ближайшим комиссариатам. Подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. „Одно расследование было начато в апреле, оно касается хранения наркотиков, второе – в июне. Психиатрическую экспертизу подозреваемому не назначали“, – сказала прокурор.