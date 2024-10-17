Мужчина, планировавший выпад в Вильнюсе – в руках врачей: выясняются его намерения

Прокурор Вида Каубрите обратилась в Клайпедский участковый суд с просьбой о назначении подозреваемому амбулаторной психиатрической экспертизы, поскольку мужчина открыто заявлял, что употребляет наркотики, и руководствуется голосами, которые слышит у себя в голове, сообщает о проблемах знакомых. По словам молодого человека, полиция его вывела из себя тем, что он передал ей информацию, которая поступила в его мозг, а она не докладывала о том, как проходит расследование. Разговоры о внедренных в голову нанотехнологиях вызвали подозрения, что мужчина не ориентируется в реальности.