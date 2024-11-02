Мужчина не испугался когтей хищника и оказал ему помощь

Секмокас рассказал, что птицу нашли другие люди. Канюк запутался в высокой траве недалеко от виадука Паневежской объездной дороги.

Секмокас приехал в указанное место и забрал птицу, увез к ветеринарам. Выяснилось, что крылья птицы целы. Вероятно, птицу сбил автомобиль.

„Удар был, но переломов нет, мы видим, что спасли птице жизнь. Сначала птица не стояла на ногах, падала, через какое-то время оправилась и уже бегала по клетке“, – рассказал мужчина.

Канюк пытался отбиваться от своего спасителя. Однако, по словам Секмокаса, он уже имел дело с хищными птицами, поэтому знал, что делать, чтобы защититься самому и не нанести вреда птице.