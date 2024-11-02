Мужчина не испугался когтей хищника и оказал ему помощь

Секмокас рассказал, что птицу нашли другие люди. Канюк запутался в высокой траве недалеко от виадука Паневежской объездной дороги.
Секмокас приехал в указанное место и забрал птицу, увез к ветеринарам. Выяснилось, что крылья птицы целы. Вероятно, птицу сбил автомобиль.
„Удар был, но переломов нет, мы видим, что спасли птице жизнь. Сначала птица не стояла на ногах, падала, через какое-то время оправилась и уже бегала по клетке“, – рассказал мужчина.
Канюк пытался отбиваться от своего спасителя. Однако, по словам Секмокаса, он уже имел дело с хищными птицами, поэтому знал, что делать, чтобы защититься самому и не нанести вреда птице.
Секмокас сказал, что узнал от ветеринара, что за доброе дело ему грозит штраф, поскольку он не сообщил о том, что нашел птицу, по номеру 112.
Секмокас позже позвонил по этому номеру, тогда за птицей приехали специалисты, которые работают с дикими животными и увезли ее на лечение.
„Никаких переломов нет, но птица истощена. Пока сложно сказать, чем закончится лечение“, – сказала глава центра по опеке над дикими животными Юстина Моркунайте.
Канюка кормят мышами и сырым мясом. Когда он выздоровеет, его выпустят на волю в Паневежском районе.
По словам Моркунайте, в этом году на лечение к ним привозили 23 канюков.
Она сказала, что не всегда человек должен вмешиваться в естественный ход событий, например, не надо спасать жертву от хищника.
„Вмешательство требуется, когда животное пострадало от человеческой деятельности“, – сказала Моркунайте.
Директор Литовского содружества орнитологов Лютаурас Раудоникис сказал, что канюк - самый распространенный вид хищных птиц в Литве.
Он не занесен в Красную книгу, но находится под охраной.