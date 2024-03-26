Мужчина на самокате мчался по Вильнюсу со скоростью 100 км/ч

В социальных сетях начали обсуждать это происшествие. Одни писали, что это нарушение Правил дорожного движения, другие, что, наверное, самокат зарегистрирован, застрахован, с техосмотром и может участвовать в движении. Третьи заметили, что человек на самокате ехал по одной из самых оживленных дорог города, по второй полосе, а не ближе к правому краю дороги, как требуют ПДД.
Однако было видно, что это не обычный электросамокат, который, по закону, не должен развивать скорость больше 20 км/ч.
Delfi обратился за комментарием в Департамент полиции. Его представители сказали, что комментировать что-то по видео сложно, но есть правила, которые водители не должны нарушать.
"На видео непонятно, что это - самокат, мопед или мотоцикл, поэтому сложно точно оценить ситуацию. Если этот электросамокат зарегистрирован, застрахован и прошел техосмотр, то он входит в число мопедов и мотоциклов и его движение не ограничивается, как в случае с обычными электросамокатами", – указала представитель ДП Йоруне Люткене.
"Видео также не позволяет сделать вывод, что было допущено нарушение, ведь нарушения фиксирует полиция. Поэтому читатель портала должен обратиться в e-policija.lt", – сказала она.