Мужчина хотел уничтожить сорняки, а в результате испортил газон: таков результат совета консультанта

Две недели назад читатель портала поехал в Senukai и обратился к консультанту с просьбой подобрать ему средство от сорняков на газоне. Он просил такой вариант, который не повредит газон.

Мужчина купил указанное средство, разбавил его по инструкции и опрыскал газон. Через несколько дней он увидел, что газон безнадежно испорчен.

„Я позвонил соседке, которая занимается ландшафтным дизайном, она мне сказала, что на самом деле купленное мной средство уничтожается все растения“, – сказал читатель.

По его словам, заново выложить рулоны газона будет стоить 2000–3000 евро.

Представители Kesko Senukai Lithuania сказали, что судя по фото, читатель портала обработал средством весь газон.