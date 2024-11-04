Мужчина бежал от агрессора, но остался виновным: посмотрите видео и скажите, разве это не самооборона?

На видео видно, что Венцловас подходит к группе из 4 мужчин на территории гаражного массива. Через пять минут он отделяется от группы и спокойно уходит. Тут за ним бросается один из мужчин, Венцловас начинает убегать.
Мужчина вскоре догоняет Венцловаса и хватает его за куртку, тогда Венцловас оборачивается, бьет мужчину по лицу и бежит дальше.
Расследование и суды длились больше года, в результате Венцловаса признали виновным в причинении физической боли, правда, от уголовной ответственности суд Венцловаса освободил.
Венцловас таким исходом дела недоволен. Он считает, что должен был быть полностью реабилитирован, а дело прекращено.
„Такая вот ситуация, ты защищаешься и получаешь судимость“, – рассказал в редакции Delfi собеседник.
Мужчина хотел бы обратиться в верховный суд, но в таком случае придется заплатить адвокату как минимум 2000 евро.
„У меня денег немного, приходится выбирать - платить за адвоката или оплатить детям поездку на чемпионат по шашкам. Вы понимаете, что я выбираю детей“, – сказал он.
Собеседник рассказал, что дело было в мае 2024 года, когда он пришел в гараж за инструментами. Гараж он купил, сделка была заверена у нотариуса. Несколько лет он не приходил в гараж, поэтому удивился, увидев на гараже новый замок. Он срезал его, оказалось, что его вещей в гараже нет, стоит чужой прицеп.
„Там было много вещей, ущерб около 1000 евро. Были детали редкого автомобиля, антикварное радио, инструменты, семейные фотографии“, – сказал Венцловас.
Мужчина повесил новый замок, потом связался с председателем гаражного товарищества, чтобы узнать, где его вещи и чей прицеп стоит в его гараже. Председатель обещал посмотреть видео и выяснить.
На следующий день он планировал пойти в полицию и написать заявление, но не смог, потому что не взял с собой документы на гараж.
Вечером того же дня ему позвонил неизвестный и предложил прийти в гаражи и выяснить ситуацию. Венцловас приехал. Там его ждали председатель, его заместитель, якобы новый хозяин гаража и его отец.
Венцловас предполагает, что председатель решил заработать и сдал в аренду гараж, которым никто несколько лет не пользовался, видимо, надеялся, что хозяин не появится. Правоохрана начала было расследование, но потом решила, что мужчина должен обращаться в суд самостоятельно и выяснять в суде этот вопрос.
Когда Венцловас подошел к мужчинам, те стали его упрекать в том, что он срезал замок, поставили под сомнение его право на гараж, требовали показать документы, сказали, что вызовут полицию.
„Они говорили со мной на повышенных тонах, я видел, что дело хорошо не кончится, их четверо, время позднее, я решил уйти. Сказал, что завтра напишу заявление в полицию, еще сделал видео этих людей, чтобы знать взломщиков в лицо. Я стал уходить, когда услышал звуки бегущего человека, чтобы избежать конфликта, стал убегать“, – рассказал собеседник.
Он сказал, что, убегая с территории, видел, что с другой стороны бегут еще двое мужчин.
„Когда он схватил меня, я интуитивно ударил, защищаясь, чтобы освободиться“, – сказал Венцловас.
Пострадавший сказал, что бежал за Венцловасом, чтобы снять его лицо на видео, а ушел Венцловас потому, что услышал, что была вызвана полиция.
Венцловас сказал, что эти объяснения нелогичные, ведь у них было его имя и контакты, а у него не было причин, чтобы бояться полиции.
Однако суд решил, что никакая опасность Венцловасу не угрожала, поэтому его реакция была ненормальной.
„Действия пострадавшего не были агрессивными и опасными для здоровья и жизни Венцловаса“, – решил суд.
Тот факт, что бежали еще двое мужчин, ничего не меняет - они были слишком далеко.
Меньше через полчаса Венцловас вернулся в гаражный массив. Он сказал, что вернулся, потому что заметил, что потерял телефон. Он вернулся и стоя на расстоянии 100 м попросил вернуть ему телефон.
„Надо заметить, что обвиняемый утверждает, что опасался за свою безопасность, но вернулся, общался с полицейскими и другими лицами, значит, никакого страха уже не ощущал“, – указал суд, который не считает, что ситуация была примером самообороны.