Мужчина бежал от агрессора, но остался виновным: посмотрите видео и скажите, разве это не самооборона?

„Такая вот ситуация, ты защищаешься и получаешь судимость“, – рассказал в редакции Delfi собеседник.

Венцловас таким исходом дела недоволен. Он считает, что должен был быть полностью реабилитирован, а дело прекращено.

Расследование и суды длились больше года, в результате Венцловаса признали виновным в причинении физической боли, правда, от уголовной ответственности суд Венцловаса освободил.

Мужчина вскоре догоняет Венцловаса и хватает его за куртку, тогда Венцловас оборачивается, бьет мужчину по лицу и бежит дальше.

На видео видно, что Венцловас подходит к группе из 4 мужчин на территории гаражного массива. Через пять минут он отделяется от группы и спокойно уходит. Тут за ним бросается один из мужчин, Венцловас начинает убегать.

„Там было много вещей, ущерб около 1000 евро. Были детали редкого автомобиля, антикварное радио, инструменты, семейные фотографии“, – сказал Венцловас.

Собеседник рассказал, что дело было в мае 2024 года, когда он пришел в гараж за инструментами. Гараж он купил, сделка была заверена у нотариуса. Несколько лет он не приходил в гараж, поэтому удивился, увидев на гараже новый замок. Он срезал его, оказалось, что его вещей в гараже нет, стоит чужой прицеп.

„У меня денег немного, приходится выбирать - платить за адвоката или оплатить детям поездку на чемпионат по шашкам. Вы понимаете, что я выбираю детей“, – сказал он.

Мужчина хотел бы обратиться в верховный суд, но в таком случае придется заплатить адвокату как минимум 2000 евро.

Мужчина повесил новый замок, потом связался с председателем гаражного товарищества, чтобы узнать, где его вещи и чей прицеп стоит в его гараже. Председатель обещал посмотреть видео и выяснить.

На следующий день он планировал пойти в полицию и написать заявление, но не смог, потому что не взял с собой документы на гараж.

Вечером того же дня ему позвонил неизвестный и предложил прийти в гаражи и выяснить ситуацию. Венцловас приехал. Там его ждали председатель, его заместитель, якобы новый хозяин гаража и его отец.