2024.12.13 15:29

Музей энергетики и техники готовит сюрприз любителям авиации

 
ru.DELFI.lt
Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В 2025 году Музей энергетики и техники представит реплику самолета с симуляторов кабине пилота, который позволяет виртуально участвовать в управлении. Посетители музея смогут оказаться в самолете ANBO-I, который 14 июля 1925 года впервые поднялся в небо, пишет портал madeinvilnius.lt.

ANBO (аббревиатура фразы Antanas nori būti ore, „Антанас хочет быть в воздухе“) – самолеты, которые сконструировал инженер Антанас Густайтис. Их производили в Каунасе. В независимой Литве, в 1918–1940 гг. авиация была не только символом модернизации и новаторства, но и выражением культурного самосознания. Самолеты ANBO были основой литовской военной авиации. Они демонстрировали технологический прогресс, вызывали чувство гордости и патриотизма.

В 2025 году Литва отметит 100-летие со дня появления первого самолета ANBO-I. Музей энергетики и техники предложит клиентам ближе познакомиться с принципами управления легендарным самолетом.

Реплику самолета ANBO-I делают по оригинальным чертежам, в нее интегрируют интерактивные части.

„Чтобы усилить опыт посетителей, мы сотрудничаем с командой электромехаников, создаем дополнительные интерактивные части самолета“, – сказал глава проекта Анджей Кулдош.

Музей откроет экспозицию в начале 2025 г. 14 июля реплика будет находиться в Военном музее им. Витаутаса Великого. В конце года ее перевезут в Литовский музей авиации.

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