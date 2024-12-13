Музей энергетики и техники готовит сюрприз любителям авиации

ANBO (аббревиатура фразы Antanas nori būti ore, „Антанас хочет быть в воздухе“) – самолеты, которые сконструировал инженер Антанас Густайтис. Их производили в Каунасе. В независимой Литве, в 1918–1940 гг. авиация была не только символом модернизации и новаторства, но и выражением культурного самосознания. Самолеты ANBO были основой литовской военной авиации. Они демонстрировали технологический прогресс, вызывали чувство гордости и патриотизма.
В 2025 году Литва отметит 100-летие со дня появления первого самолета ANBO-I. Музей энергетики и техники предложит клиентам ближе познакомиться с принципами управления легендарным самолетом.
Реплику самолета ANBO-I делают по оригинальным чертежам, в нее интегрируют интерактивные части.
„Чтобы усилить опыт посетителей, мы сотрудничаем с командой электромехаников, создаем дополнительные интерактивные части самолета“, – сказал глава проекта Анджей Кулдош.
Музей откроет экспозицию в начале 2025 г. 14 июля реплика будет находиться в Военном музее им. Витаутаса Великого. В конце года ее перевезут в Литовский музей авиации.