Музей энергетики и техники готовит сюрприз любителям авиации

ANBO (аббревиатура фразы Antanas nori būti ore, „Антанас хочет быть в воздухе“) – самолеты, которые сконструировал инженер Антанас Густайтис. Их производили в Каунасе. В независимой Литве, в 1918–1940 гг. авиация была не только символом модернизации и новаторства, но и выражением культурного самосознания. Самолеты ANBO были основой литовской военной авиации. Они демонстрировали технологический прогресс, вызывали чувство гордости и патриотизма.