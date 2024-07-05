Музей денег приглашает заняться поиском животных на деньгах

Музей денег начал информационную кампанию под лозунгом „Бродишь среди городских джунглей? Познакомься с животными в Музее денег“.
„Приглашаем посетителей заглянуть к нам и познакомиться с историей денег в Литве и во всем мире, осмотреть экспозицию и испробовать интерактивные развлечения. Мы хотим, чтобы люди, которые летом развлекаются в городе, не только считали деньги, но и познакомились с их разнообразием“, – сказала глава Музея денег Аста Равайтите-Кучинскене.
На этот раз раз можно увидеть деньги Литвы и разных стран мира, на которых использовались или используют изображения животных и птиц.
30 лет назад в Литве использовали талоны с изображением животных. Знаете ли вы, сколько из 15 животных, изображенных тогда на талонах, внесены в Красную книгу? Какая страна на юбилейной монете достоинством в 2 евро изобразила национальную птицу Литвы или какое животное в Зимбабве изображено на банкноте в 100 триллионов долларов?
На эти и другие вопросы вам помогут ответить работники музея во время экскурсий.
Экскурсии в Музее денег бесплатные.