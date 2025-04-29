„Мусорный“ кризис в столице: мэр призывает жителей ответственно сортировать отходы

„Сейчас мы принимаем решения, чтобы даже в условиях экстремальной ситуации справиться с потоком отходов, а горожане не почувствовали последствий пожара. Однако каждый вильнюсец может участвовать в решении проблемы – ответственно сортировать мусор“, – сказал мэр.

„В нынешних обстоятельствах любой рассортированный мусор уменьшает потоки отходов в городе, которые важно обуздать, чтобы город не превратился в свалку“, – отметил он.

Жителей призывают выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами только тот мусор, который нельзя рассортировать.