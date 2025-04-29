2025.04.29 16:44

„Мусорный“ кризис в столице: мэр призывает жителей ответственно сортировать отходы

 
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Вильнюсский муниципалитет решает, что делать с коммунальными отходами, пока не работает центр по сортировке и утилизации отходов. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призывает жителей ответственно сортировать отходы, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Сейчас мы принимаем решения, чтобы даже в условиях экстремальной ситуации справиться с потоком отходов, а горожане не почувствовали последствий пожара. Однако каждый вильнюсец может участвовать в решении проблемы – ответственно сортировать мусор“, – сказал мэр.

„В нынешних обстоятельствах любой рассортированный мусор уменьшает потоки отходов в городе, которые важно обуздать, чтобы город не превратился в свалку“, – отметил он.

Жителей призывают выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами только тот мусор, который нельзя рассортировать.

По данным муниципалитета, до пожара на предприятие по сортировке отходов привозили 400 тонн мусора в день.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии