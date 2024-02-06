Мусорные контейнеры в Каунасе привлекают нежелательных элементов

Представители предприятия "Кауно швара" сообщили, что нечистоты вокруг контейнеров в Каунасе не в новинку. По их словам, установленные камеры работают, но только в одном случае удалось установить личности мусорящих.

Недавно моя жена также заметила нашествие крыс. От контейнеров крысы путешествуют в подвал: там теперь просто рассадник крыс. Контейнеры не моются и не убирают вокруг. Я написал в "Кауно швара" (" Kauno švara " — предприятие, отвечающее за вывоз мусора) о крысах и ужасных контейнерах. Мне ответили, что будут мыть контейнеры и убирать вокруг, когда позволят условия. Что сейчас с этими условиями не так, я не знаю. Про крыс они ничего не говорят, может, считают это нормальным...", — рассказал об антисанитарных условиях читатель портала, житель Каунаса — Тадас.

"Я пишу вам о контейнерах в Каунасе на улице Драугистес, 2. Теперь они стоят под окнами дома и закрывать глаза на беспорядок не получится. Контейнеры постоянно «облеплены» бомжами и заставлены крупногабаритным мусором, и я уже не раз ругался с теми, кто его выносит. Рядом с контейнерами поставили камеру, но это ничего не изменило.

Что касается статьи 366 Кодекса об административных правонарушениях Литовской Республики. "Нарушение требований Правил чистоты", на нарушителей возлагаются административные штрафы. Лица, не соблюдающие требования правил чистоты, принятых муниципальными советами, наказываются предупреждением или штрафом в размере от 20 до 140 евро. Повторные нарушения наказываются штрафом в размере от 140 до 600 евро", — заявили представители "Кауно швара".

"Культура обращения с отходами, мусор, оставленный рядом с контейнерами, — проблема, которая никогда не теряет своей актуальности. Чтобы защитить право жителей Каунаса на чистую окружающую среду, "Кауно швара" за эти годы установила около 150 камер видеонаблюдения возле контейнеров. Камеры видеонаблюдения имеют высокую четкость изображения, поэтому фиксируют нарушителей не только днем, но и ночью. Все камеры работают, но единственный способ идентифицировать нарушителя — записать номер машины, которая привезла нелегальные отходы. В этом случае записи отправляются в отдел по охране общественного порядка.

Похвально, что владельцы квартир знают о своих обязанностях по сортировки и утилизации отходов, но они также должны осознавать свою личную ответственность и понимать, что правильное обращение с отходами связано с их собственным здоровьем и качеством жизни", — отмечают представители компании.

"Почему в одних районах города жители ответственно относятся к утилизации отходов и живут в прекрасной обстановке, а в других районах рядом с контейнерами или в других несанкционированных местах образуются свалки, куда выбрасывают мусор? Определяет ли образование и социальный статус экологическую ответственность, культуру обращения с отходами и понимание того, что мусор нельзя бросать где попало? Может быть, именно недостаток знаний приводит к безответственному поведению?

Если вы заметили нарушителей требований правил чистоты города Каунаса, пожалуйста, зафиксируйте (сфотографируйте, снимите на видео) нарушение и обратитесь в службу спасения по телефону 112 (круглосуточно) или через систему электронных услуг полиции ePolicija.lt, а также "Кауно швара" — по электронной почте kokybe@svara.lt.

Крысы — это не к нам

Представители "Кауно швара" сообщают, что не предоставляют услуг по истреблению грызунов, и жильцам следует обращаться по этой проблеме к администратору дома.

"Необходимо оценить чистоту и порядок в общих помещениях, степень распространение грызунов, угрозу, которую они представляют для здоровья жильцов, и организовать дезинфекцию и дератизацию (уничтожение грызунов на определенной территории и обеспечение того, чтобы эти вредители не вернулись на эту территорию)", — отмечают сотрудники "Кауно швара".

