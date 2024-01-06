Муниципалитеты создают условия для централизованного сбора елок

 
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Виктория Дачинскайте
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Žmonės eglutes dažnai aplieka tiesiog prie konteinerių
Žmonės eglutes dažnai aplieka tiesiog prie konteinerių
ФОТО: A.Stackevič nuotr.
Зимние праздники подходят к концу, поэтому муниципалитет столицы сообщает, где вильнюсцы могут оставить елки. Таких мест в столице будет 100, в Вильнюсском районе будет больше 40 мест сбора елок. В эти места сбора елок деревья можно приносить с 6 января. Напомним, что жителей, которые оставляют елки в неположенных местах ждут штрафы до 600 евро.

На специальные площадки приносят елки без игрушек и мишуры. Деревья пойдут на производство биотоплива или же будут доставлены на площадки для компостирования. Если елка, приобретенная в горшке, непригодна для пересадки, просьба приносить ее на площадки для сбора без горшка, который можно использовать вторично или отправить на переработку.

Вильнюсский муниципалитет напоминает, что нельзя оставлять елки около контейнеров для сбора бытовых отходов, за это грозит штраф.

Елки принимают также на площадках для сбора крупногабаритных отходов, здесь принимают и елки в горшках.

Если вы покупали на праздник дерево в горшке, то сохраните его до весны, а весной посадите в Рождественском лесу на территории Веркяйского регионального парка, недалеко от Веркяйского дворца. Там уже растет около 80 елок. В этом лесу деревья планируют начать высаживать с марта, но все зависит от погодных условий.

Точная дата начала посадки будет объявлена на сайте www.vilnius.lt/kaledumiskas.

По традиции проститься с елками приглашает и Вильнюсский дом учителей. Праздник "До свидания, рождественская елка" там проходит уже 40 лет. 6 января 2024 года можно принести елки во дворик дома учителей (ул. Вильняус, 39).

Места сбора елок в Вильнюсе:

Kur palikti nupuoštas eglutes vilniečiams

Места сбора елок в Вильнюсском районе:

Eglučių pridavimas Kauno raj.
Eglučių pridavimas Kauno raj.
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