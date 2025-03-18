2025.03.18 16:28

Муниципалитет Вильнюсского района в порядке исключения решил асфальтировать улицу, на которой живет помощник депутата

 
ru.DELFI.lt
kelio darbai
kelio darbai
ФОТО: S.Ziura | Saulius Žiūra

Горсовет Вильнюсского района проголосовал за то, чтобы в порядке исключения была заасфальтирована улица в деревне Дукштос, на которой живет помощник депутата Ярослава Наркевича, сообщает радио LRT. Решение было принято голосами членов Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

Заявку на внесение этой улицы в список приоритетных подал член горсовета, староста фракции ИАПЛ-СХС Вальдемар Урбан, советник депутата Чеслава Ольшевского.

Советник Наркевича Славомир Суботович до дома которого будет заасфальтирована улица, сказал, что подавал просьбу в муниципалитет.

„Мне кажется, что ничего плохого в этом нет. Мы просто воспользовались правом свободного гражданина Литвы, это мог сделать любой гражданин“, – сказал LRT Суботович.

Жители Вильнюсского района подали жалобу в Службу спецрасследования (ССР).

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