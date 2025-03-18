Муниципалитет Вильнюсского района в порядке исключения решил асфальтировать улицу, на которой живет помощник депутата

Советник Наркевича Славомир Суботович до дома которого будет заасфальтирована улица, сказал, что подавал просьбу в муниципалитет.

„Мне кажется, что ничего плохого в этом нет. Мы просто воспользовались правом свободного гражданина Литвы, это мог сделать любой гражданин“, – сказал LRT Суботович.