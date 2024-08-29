Муниципалитет Вильнюсского района пытается остановить снос дома Босаса

„Представители муниципалитета Вильнюсского района сделают все возможное, чтобы пресечь действия Антанаса Босаса, а суд был информирован о процессуальных манипуляциях Босаса. Мы планируем сегодня обратиться к Босасу/его представителю, чтобы он пояснил, по какой причине начаты работы по сносу. Мы информируем суд о начале работ. Да, мы считаем, что снос возможен только после того, как эксперты оценят стоимость таких работ, представят смету“, — сказал советник мэра Кястутис Бутвидас.