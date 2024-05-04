Муниципалитет Вильнюсского района планирует увеличить подарочную корзину для новорожденных

"Рождение ребенка - это не только радость для родителей, но и важное событие для муниципалитета. Мы хотим приветствовать каждого, кто появляется на свет в Вильнюсском районе, символической корзиной для младенцев, радоваться вместе с родителями и поддерживать их, увеличивая финансирование. Эта программа - одна из мер, которые мы принимаем, чтобы сделать Вильнюсский район привлекательным местом для жизни и воспитания семьи", - говорит Роберт Духневич, мэр муниципалитета Вильнюсского района.