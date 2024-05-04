Муниципалитет Вильнюсского района планирует увеличить подарочную корзину для новорожденных

"Рождение ребенка - это не только радость для родителей, но и важное событие для муниципалитета. Мы хотим приветствовать каждого, кто появляется на свет в Вильнюсском районе, символической корзиной для младенцев, радоваться вместе с родителями и поддерживать их, увеличивая финансирование. Эта программа - одна из мер, которые мы принимаем, чтобы сделать Вильнюсский район привлекательным местом для жизни и воспитания семьи", - говорит Роберт Духневич, мэр муниципалитета Вильнюсского района.
Корзину для новорожденных самоуправление Вильнюсского района вручает с 2018 года. С тех пор содержание приданого несколько изменилось, и проект решения направлен на его увеличение и улучшение, тем самым поддерживая семьи в Вильнюсском районе, способствуя укреплению экономического благосостояния и уменьшению социального неравенства после рождения ребенка.
В набор входят различные предметы и принадлежности, которые пригодятся родителям, особенно в первые годы жизни малыша. Обновленный набор будет включать: полотенце с капюшоном, мини-одеяло, сенсорные мячики, прорезыватель для зубов, предметы гигиены, набор слюнявчиков, миску с крышкой и ложкой, держатель для пустышки с кольцом. Заявлено, что все принадлежности будут высокого качества и сделаны из безопасных материалов.
Комплект выдается всем новорожденным, родители которых заявили о своем проживании в Вильнюсском районе и зарегистрировали рождение ребенка в отделе записи актов гражданского состояния Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) не позднее чем через 3 месяца после даты рождения ребенка. В случае болезни или временного отсутствия можно продлить срок выдачи приданого до 6 месяцев.
Приданое ребенка не подлежит возврату и обмену на наличные деньги.
Окончательное решение будет принято членами Совета на ближайшем заседании.