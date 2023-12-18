Муниципалитет: строительство национального стадиона может начаться в январе

"Мы думаем, что в январе, на следующем городском совете, мы вынесем вопрос об индексации, решим его, и проект будет продвигаться", — сказал в интервью радио LRT директор муниципальной администрации Адомас Бужинскас.
По его словам, в совет будет представлено предложение воспользоваться предусмотренным в договоре обстоятельством "форс-мажор", хотя оно может оказаться самым спорным
"Этот расчет (индексации цен) довольно сложный и будет представлен совету. Больше всего дискуссий вызовет желание концессионера — на наш взгляд, обоснованное — использовать форс-мажорные (непредвиденные) — обстоятельства, предусмотренные договором. (...) Скорее всего, в качестве причин, будет названа война на Украине и нарушения в цепи поставок, вызванные боевыми действиями", — сказал Бузинскас.
"Но, конечно, не будет так, что муниципалитет и Министерство образования, науки и спорта возьмут на себя сто процентов этих рисков.
Они будут не нести все риски, так же как и концессионер будет вынужден взять часть рисков на себя", — добавил он.
Глава городской администрации не назвал конкретную цену индексации.
Однако Артурас Зуокас, член горсовета Вильнюса и бывший мэр, сказал, что неофициальная цифра составляет 38 миллионов евро.
Однако, по мнению Бужинскаса, риск срыва проекта в такой ситуации невелик. Комментируя приостановку строительства стадиона, он сказал, что "ничего драматического здесь не происходит", и заверил, что муниципалитет не получал от концессионера никаких заявлений о том, что он намерен остановить проект.
В то же время, портал городских новостей madeinvilnius.lt организовал опрос, где попытался выяснить отношение жителей к очередной задержке строительства Национального стадиона в Вильнюсе.
Редакция портала предложила четыре варианта ответа на вопрос: «Верите ли Вы, что Национальный стадион в Вильнюсе Шешкине будет построен?»
* Не верю, что на этом месте когда-либо будет построен стадион
* Может и будет когда-нибудь построен, лет через 50
* Думаю, что вскоре построят
* Для меня это не актуально
Большинство голосовавших выбирало либо вариант — «Не верю...», либо ироничный вариант — «...построен, лет через 50»