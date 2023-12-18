Муниципалитет: строительство национального стадиона может начаться в январе

"Мы думаем, что в январе, на следующем городском совете, мы вынесем вопрос об индексации, решим его, и проект будет продвигаться", — сказал в интервью радио LRT директор муниципальной администрации Адомас Бужинскас.

По его словам, в совет будет представлено предложение воспользоваться предусмотренным в договоре обстоятельством "форс-мажор", хотя оно может оказаться самым спорным

"Этот расчет (индексации цен) довольно сложный и будет представлен совету. Больше всего дискуссий вызовет желание концессионера — на наш взгляд, обоснованное — использовать форс-мажорные (непредвиденные) — обстоятельства, предусмотренные договором. (...) Скорее всего, в качестве причин, будет названа война на Украине и нарушения в цепи поставок, вызванные боевыми действиями", — сказал Бузинскас.