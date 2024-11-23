Муниципалитет разрешил обновить часть улиц возле нового центра Akropolis Vingis

Муниципалитет Вильнюса выдал разрешение на реконструкцию улицы Эйгулю, установку новой кольцевой развязки и дополнительного транспортного узла на дороге в Akropolis Vingis, а также оборудование тротуаров, велосипедной дорожки, переходов и уличного освещения, сообщила Akropolis Group.
„Проект призван улучшить проходимость улиц и перекрестков вблизи будущего многофункционального комплекса, а также обеспечить удобный приезд и выезд всех жителей - пешеходов, велосипедистов и водителей - из многофункционального комплекса“, - сообщил директор Akropolis Group Нериюс Макнявичюс.
Прогнозируется, что большая часть пешеходов будет идти к будущему торговому центру от остановки „Эйгулю“ на улице Тукстанмяче, а также от нее и от перекрестка улиц Гяляжине Вилко и проспекта Саванорю.
Велосипедная дорожка будет проложена на участке улицы Эйгулю от Гяляжине Вилко в сторону улицы Электринес. Кроме того, здесь планируется посадить 120 новых деревьев, установить около 2,3 тыс. кв. метров зеленых насаждений.
Для строительства комплекса Akropolis Vingis подготовлены три проекта транспортной инфраструктуры – на улицах Эйгулю, Гяляжине Вилко, Геросес Вилтес и М.К.Чюрлено.
По словам Н. Макнявичяса, компания уже представила муниципалитету технический проект реконструкции улицы Гележине Вилко и ожидает разрешения на строительство. Он предусматривает установку кольцевого перехода на улице Геросес Вилтес на улице Гяляжине Вилко, а под этой улицей - подземный пешеходный и велосипедный переход и въезд на парковку в комплекс Akropolis Vingis.
В августе власти Вильнюса дали разрешение на строительство Akropolis Vingis: офисы, культурные, торговые помещения и гостиница будут построены в бывшей промзоне – на территории завода Велга, действовавшего до 2000 года.
Общая площадь комплекса Akropolis Vingis достигнет 306 тыс. кв. метров, 3400 парковочных мест будут оборудованы под землей, еще 900 – наземные. Площадь, предназначенная для торговли, будет аналогична площади первого торгового центра Akropolis, только, в отличие от него, Akropolis Vingis будет разделен на более мелкие здания и составит как бы отдельный городской район.