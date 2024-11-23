Муниципалитет разрешил обновить часть улиц возле нового центра Akropolis Vingis

В августе власти Вильнюса дали разрешение на строительство Akropolis Vingis: офисы, культурные, торговые помещения и гостиница будут построены в бывшей промзоне – на территории завода Велга, действовавшего до 2000 года.

Общая площадь комплекса Akropolis Vingis достигнет 306 тыс. кв. метров, 3400 парковочных мест будут оборудованы под землей, еще 900 – наземные. Площадь, предназначенная для торговли, будет аналогична площади первого торгового центра Akropolis, только, в отличие от него, Akropolis Vingis будет разделен на более мелкие здания и составит как бы отдельный городской район.