Муниципалитет рассказал жителям, где взять оранжевые пакеты, когда они закончатся

"Пакеты и контейнеры будут раздавать весь этот год. Согласно подсчетам, одного рулона с пакетами домашнему хозяйству хватит на три месяца, после того, как люди используют пакеты, могут прийти и бесплатно получить новые", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Дальнейшие решения будут приниматься, когда муниципалитет оценит, сформировались ли у жителей привычки сортировки и растет ли количество сортируемых пищевых отходов. После этого, вероятно, оранжевые пакеты появятся в продаже.
На данный момент жителям раздали 70 000 комплектов средств для сортировки, муниципалитет продолжает их раздачу. Мобильные команды стараются раздавать их ближе к месту жительства людей - в ТЦ и магазинах.
"Мобильные команды каждый день приезжают в разные места не меньше чем на 3 часа. График составляют так, чтобы в течение двух недель команда приезжала хотя бы по разу в каждое из 21 староств", – сказал Грубинскас.
Для удобства жителей создана страница в интернете, на которой можно проверить, где и когда раздают пакеты и контейнеры. Информацию можно найти здесь: https://atliekuetiketas.lt/dalinimo-grafikas/