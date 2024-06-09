Муниципалитет просит как можно скорее убрать с улиц столицы 7 автомобилей

Муниципалитет информирует, что если эти автомобили не уберут законные владельцы, будет инициирована процедура их признания бесхозными, тогда их судьбу будет решать муниципалитет – их увезут на охраняемую стоянку, где они и будут стоять до принятия решения судом.
Владельцев авто просят убрать их до 16 июня 2024 года.
Вот список этих транспортных средств:
марка номер цвет адрес район
Kia без номера серый ул. Дидлаукё, 55 Фабийонишкес
Renault без номера белый ул. Панерю, 64А Панеряй
Saab без номера красный ул. Панерю, 4 Панеряй
Nissan EJK628 красный ул. Максимилишкю, 4 Панеряй
AUDI KTVP301 красный ул. Калварию, 157 Веркяй
MB без номера белый ул. Атейтес, 10 Веркяй
Volvo 921BSH белый ул. Жирмуну, 111 Жирмунай