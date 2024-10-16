Муниципалитет призывает вильнюсцев заглянуть в почтовые ящики

В брошюре есть короткая информация о том, что делать во время чрезвычайных ситуаций и как к ним подготовиться. Муниципалитет призывает жителей ознакомиться с брошюрой и запомнить, где находится ближайшее убежище, записать контакты родственников и соседей.

После того как вы прочтете брошюру, положите ее в доме в таком месте, где она будет доступна всем членам семьи.