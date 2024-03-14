Муниципалитет планирует оборудовать в Григишкес место для тренировок дронов

По словам представителя операторов дронов Эрикаса Элмантаса, потребности в такой зоне появились, когда выяснилось, что на нынешнем месте тренировок начнется строительство.

"Сейчас у нас есть неофициальная трасса, около Litexpo. Но со второго квартала там начинается строительство, нам придется покинуть это место. В результате в Вильнюсе подходящего места не останется", – сказал Элмантас.

По его словам, для такой трассы нужен луг или поле без деревьев, кустов и проводов, важно, чтобы это место находилось вдали от домов, дорог, детских площадок.

Представитель муниципалитета Эдвинас Эймонтас сказал, что городские власти заинтересованы в оборудовании такой зоны.