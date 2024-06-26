Муниципалитет отреагировал на незаконный снос дома в районе Жверинас

Разрешение на снос этого здания Вильнюсский муниципалитет не выдавал. Несмотря на то, что сейчас здание уже не включено в реестр культурных ценностей, цель Вильнюсского муниципалитета - сохранение уникальной застройки Жверинаса, поэтому Департамент культурного наследия просили признать это здание зданием урбанистической застройки исторического района, чтобы защитить его от сноса. На прошлой неделе было принято решение заказать оценку состояния здания, оценить его ценность, архитектурные элементы. На прошлой неделе было принято решение заказать оценку состояния здания, оценить его ценность, архитектурные элементы.