Муниципалитет: отопление в Вильнюсе пока отключать не будут

На следующей неделе снова прогнозируют температуру 22 градуса тепла, днем будет не ниже 16. На улице светит солнце, в домах по-прежнему работают батареи центрального отопления, квартиры становятся похожи на теплицы. Однако по крайней мере на этой неделе отопление в домах еще не отключат.
"На этой неделе мы не планируем принимать решение об отключении центрального отопления", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
В прошлом году отопительный сезон завершился 12 апреля. В детских садах отопление могло работать дольше, все зависело от заведующих детскими садами.
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