Муниципалитет: отопление в Вильнюсе пока отключать не будут

 
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Šildymas
Šildymas
ФОТО: Shutterstock
Несмотря на то, что погода в последние дни напоминает американские горки, с пятницы в Вильнюсе потеплеет. Однако Вильнюсский муниципалитет не спешит с отключением центрального отопления, пишет портал madeinvilnius.lt.

На следующей неделе снова прогнозируют температуру 22 градуса тепла, днем будет не ниже 16. На улице светит солнце, в домах по-прежнему работают батареи центрального отопления, квартиры становятся похожи на теплицы. Однако по крайней мере на этой неделе отопление в домах еще не отключат.

"На этой неделе мы не планируем принимать решение об отключении центрального отопления", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

В прошлом году отопительный сезон завершился 12 апреля. В детских садах отопление могло работать дольше, все зависело от заведующих детскими садами.

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