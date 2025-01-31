Муниципалитет обещает посадить деревья около Музея МО вместо спиленных, но не знает, когда

Вильнюсцы гадают, появятся здесь деревья или нет.
„Посадить деревья около MO планируем, но, когда и где именно, пока неясно“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
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Несколько лет назад у музея MO в Вильнюсе были спилены деревья, вернее, три дерева. Их судьба ждет и последнее деревце, растущее около остановки. Годы идут, но на месте спиленных деревьев новые не появляются. Муниципалитет отмечает, что помнит о деревьях, но когда их посадят, пока не известно, пишет портал madeinvilnius.lt.
Вильнюсцы гадают, появятся здесь деревья или нет.
„Посадить деревья около MO планируем, но, когда и где именно, пока неясно“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.