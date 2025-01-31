Муниципалитет обещает посадить деревья около Музея МО вместо спиленных, но не знает, когда

Несколько лет назад у музея MO в Вильнюсе были спилены деревья, вернее, три дерева. Их судьба ждет и последнее деревце, растущее около остановки. Годы идут, но на месте спиленных деревьев новые не появляются. Муниципалитет отмечает, что помнит о деревьях, но когда их посадят, пока не известно, пишет портал madeinvilnius.lt.