2025.01.31 15:44

Муниципалитет обещает посадить деревья около Музея МО вместо спиленных, но не знает, когда

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: madeinvilnius.lt

Несколько лет назад у музея MO в Вильнюсе были спилены деревья, вернее, три дерева. Их судьба ждет и последнее деревце, растущее около остановки. Годы идут, но на месте спиленных деревьев новые не появляются. Муниципалитет отмечает, что помнит о деревьях, но когда их посадят, пока не известно, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вильнюсцы гадают, появятся здесь деревья или нет.

„Посадить деревья около MO планируем, но, когда и где именно, пока неясно“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

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