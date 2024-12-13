Муниципалитет: многоэтажные паркинги проблему парковки не решат, надо повышать плату

„Проблема с парковкой существует не только в Старом городе, места заполнены со всех зонах, поэтому многоэтажные стоянки не решат другие проблемы – например, проблему потоков в старой части города“, – сказал Йонас Дамидавичюс, представитель компании JUDU.
Много лет жители напоминают, что рядом с центром есть только одна большая парковка - около рынка Тимо, но и она заполнена по вечерам и в выходные. Другая парковка около Нагорного парка тоже бывает переполнена, если в городе проходят мероприятия. Однако вопрос парковок остается открытым. Дамидавичюс уверяет, что жителям постоянно предлагают больше парковочных мест. Правда, по цене выше, чем в желтой зоне.
„С октября около центра открыты новые стоянки - на ул. Памянкальнё, 40 две, одна на ул. Страздялё, еще на ул. Упес (около ТЦ CUP)“, – сказал представитель JUDU.
Муниципалитет приводит в пример другие страны Европы, где жителей призывают пользоваться общественным транспортом, велосипедами и самокатами. Поэтому парковки не являются приоритетом муниципалитета. Муниципалитеты работают над сокращением потоков, которое решит проблему парковки. Как уменьшить поток машин? Ответ муниципалитета – побуждать жителей ездить на общественном транспорте и велосипедах, ходить пешком.
„Амстердам, Париж, Гамбург, Лондон, Барселона и др. сокращают и ограничивают число парковочных мест в центре города, поощряя пользоваться общественным транспортом. Стокгольм и Милан ввели плату за заторы (…). Вильнюс намерен следовать этому примеру, он ориентируется на осуществление идеи гармоничной мобильности. Сейчас больше внимания уделяют альтернативным видам транспорта“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Муниципалитет не рассматривает возможность строительства многоэтажных или подземных стоянок у въезда в Старый город.Правда, ищет места для оборудования парковок „Паркуйся и езжай“.
Пока вильнюсцев ждет только повышение платы за парковку в разных зонах.