Муниципалитет: многоэтажные паркинги проблему парковки не решат, надо повышать плату

„Проблема с парковкой существует не только в Старом городе, места заполнены со всех зонах, поэтому многоэтажные стоянки не решат другие проблемы – например, проблему потоков в старой части города“, – сказал Йонас Дамидавичюс, представитель компании JUDU.

Много лет жители напоминают, что рядом с центром есть только одна большая парковка - около рынка Тимо, но и она заполнена по вечерам и в выходные. Другая парковка около Нагорного парка тоже бывает переполнена, если в городе проходят мероприятия. Однако вопрос парковок остается открытым. Дамидавичюс уверяет, что жителям постоянно предлагают больше парковочных мест. Правда, по цене выше, чем в желтой зоне.