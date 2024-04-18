Муниципалитет хочет снести "Дом Москвы", но правительство выступает против

"По данным муниципалитета, Министерство охраны окружающей среды ищет юридические возможности для национализации здания. Нынешняя правовая база сделать это не позволяет", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Он прибавил, что муниципалитет по-прежнему собирается снести "Дом Москвы". Разрешение на снос выдал Вильнюсский участковый суд.

Между тем Министерство охраны окружающей среды хочет национализировать здание.

"Дом Москвы" по решению суда должны были снести до конца 2023 г. Тогда сообщалось, что снос затягивается из-за процедуры закупки услуги.