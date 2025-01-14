Мухоморы занесены в список наркотиков: за их сбор грозит уголовная ответственность, за продажу – тюрьма

Включение этих веществ в список наркотических означает, что за хранение мухоморов угрожает уголовная ответственность. Внесенные в список вещества запрещены к употреблению, за исключением случаев, когда они входят в состав зарегистрированных лекарственных препаратов.

Если жители будут собирать мухоморы для своих целей и попадутся полиции, их ждет уголовная ответственность в рамках 259 ст. (хранение наркотиков и психотропных веществ без цели распространения). За это нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Если человек собрал мухоморы на продажу, в зависимости от собранного количества ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.