2025.01.14 16:07

Мухоморы занесены в список наркотиков: за их сбор грозит уголовная ответственность, за продажу – тюрьма

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Paprastoji musmirė
Paprastoji musmirė
ФОТО: Shutterstock

С 1 января 2025 года в список наркотических и психоактивных веществ занесли мусцимол и иботеновую кислоту. Эти вещества содержатся в мухоморах.

Включение этих веществ в список наркотических означает, что за хранение мухоморов угрожает уголовная ответственность. Внесенные в список вещества запрещены к употреблению, за исключением случаев, когда они входят в состав зарегистрированных лекарственных препаратов.

Если жители будут собирать мухоморы для своих целей и попадутся полиции, их ждет уголовная ответственность в рамках 259 ст. (хранение наркотиков и психотропных веществ без цели распространения). За это нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Если человек собрал мухоморы на продажу, в зависимости от собранного количества ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, в Литве запрещено делиться информацией о якобы пользе мухоморов для здоровья.

В последнее время в интернете распространяли информацию о том, что мухоморы помогают в лечении неизлечимых болезней, например, рака, помогают заснуть и приносят иную пользу. параллельно процветала продажа мухоморов и изделий из них. Были даже случаи контрабанды.

В прошлом году в Литве было зафиксировано несколько случаев отравления мухоморами.

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