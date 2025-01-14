Мухоморы занесены в список наркотиков: за их сбор грозит уголовная ответственность, за продажу – тюрьма

Включение этих веществ в список наркотических означает, что за хранение мухоморов угрожает уголовная ответственность. Внесенные в список вещества запрещены к употреблению, за исключением случаев, когда они входят в состав зарегистрированных лекарственных препаратов.
Если жители будут собирать мухоморы для своих целей и попадутся полиции, их ждет уголовная ответственность в рамках 259 ст. (хранение наркотиков и психотропных веществ без цели распространения). За это нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
Если человек собрал мухоморы на продажу, в зависимости от собранного количества ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Кроме того, в Литве запрещено делиться информацией о якобы пользе мухоморов для здоровья.
В последнее время в интернете распространяли информацию о том, что мухоморы помогают в лечении неизлечимых болезней, например, рака, помогают заснуть и приносят иную пользу. параллельно процветала продажа мухоморов и изделий из них. Были даже случаи контрабанды.
В прошлом году в Литве было зафиксировано несколько случаев отравления мухоморами.