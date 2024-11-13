2024.11.13 07:17

Мрачный ноябрь: появятся и не самые приятные погодные явления

 
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Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления.

День будет серым и облачным, однако особых осадков не ожидается. Правда, местами возможен небольшой снег. День будет холодным, ожидается всего 1–4 градуса тепла, у моря до 5 градусов тепла.

В ночь на четверг также ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг днем осадки ожидаются на большей части территории Литвы. В основном будет идти дождь, на востоке - мокрый снег. Усилится ветер. Днем уже будет немного теплее, ожидается 2–7, у моря до 9 градусов тепла.

В конце недели будет ветрено, местами ожидаются осадки, однако и ночью и днем будет теплее.

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